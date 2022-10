Nueve disfraces de Halloween inspirados en videoclips

Halloween está a la vuelta de la esquina y la preparación es fundamental. Cuando hablamos del disfraz, lo más eficaz es comenzar lo antes posible para asegurarse que tenemos todos los materiales, prendas y accesorios para demostrar que somos los más terroríficos de la noche.

A la hora de buscarlo, siempre se suele buscar inspiración en películas y series, pero hay un mundo muy original del que sacar ideas geniales: los videoclips. Muchos artistas son capaces de crear videos totalmente aterradores y vamos a repasar algunos de ellos.

Estos son los nueve disfraces más terroríficos inspirados en videoclips musicales.

Shakira - 'Monotonía'

Shakira en el vídeo de Monotonía // Youtube

Sin duda Shakira es una de las artistas más comentadas del momento. La separación con Piqué realmente ha sido un duro mazazo para ella y lo ha reflejado en el videoclip de Monotonía, su colaboración con Ozuna. Elige una larga gabardina, unas gafas de sol grandes y despéinate del todo.

En este caso, los complementos son fundamentales: solo debes comprar un cuchillo y un corazón de plástico. Acompaña esto con un poco de sangre falsa y darás mucho miedo.

Taylor Swift - 'Look what you made me do'

Taylor Swift en 'Look what you made me do' // YouTube

Taylor Swift ha tenido varios estilos musicales y uno de ellos sorprendió debido a lo siniestro y oscuro que era: se ve perfectamente en el videoclip de Look what you made me do. Nada más comenzar, se muestra a la artista salir de una tumba bajo tierra como una zombie.

Si te interesa esta inspiración, puedes comprar un vestido azul cielo y ensuciarlo de tierra. Este disfraz debes acompañarlo con un maquillaje de calavera y un pelo completamente despeinado y mojado, o engominado.

Ed Sheeran - 'Bad habits'

Ed Sheeran en 'Bad habits' // YouTube

Ed Sheeran se inspiró en la saga Crepúsculo para el videoclip de su canción Bad habits. En él, se mete en la piel de un vampiro chupasangres y volador y lleva un look bastante sencillo de reproducir. Solamente debes ponerte un traje rojo o rosa y una camisa blanca debajo.

Acompáñalo con unos colmillos de plástico, el pelo muy engominado y las ojeras muy marcadas de maquillaje negro. Serás el vampiro más llamativo de la noche.

Måneskin - 'The loneliest'

Maneskin en 'The loneliest' // YouTube

Si hay algo característico de Halloween son los cadáveres y los funerales y para poder hacer un disfraz basado en esto, lo mejor es inspirarse en The loneliest, el último videoclip de Måneskin. Es una buena opción si quieres disfrazarte en grupo: ponte un traje o vestido negro y unas gafas de sol oscuras.

No te olvides de un maquillaje con tonos muy blancos y llevar una rosa oscura en la mano.

The Weeknd - 'Blinding lights'

The Weeknd en 'Blinding lights' // YouTube

Para el videoclip de Blinding lights, The Weeknd se convierte en la víctima de una brutal paliza por parte de unos matones. Le golpean fuertemente en la cara hasta hacerlo sangrar por la boca y dejarle varias heridas por todo el rostro. Se trata de un disfraz muy sencillo y para el que no necesitas apenas nada.

Ponte unos pantalones y una camiseta negra, una chaqueta roja y compra un bote de sangre falsa para ponértela por la cara, especialmente en la boca para que se vea creíble.

Lil Nas X - 'Montero'

Lil Nas X en 'Montero' // YouTube

Lil Nas X ha sido el responsable de uno de los videoclips más fantasiosos y a la vez terroríficos de los últimos años. El artista cuenta en Montero su propia historia del Génesis, en el que después de caer en la tentación acaba en los infiernos junto al mismísimo Satanás.

Es un disfraz más complejo pero un éxito asegurado. Si quieres ser el mejor diablo de la noche, ponte un jersey rojo y unos pantalones negros. Luego, píntate todo el rostro de rojo y compra unos cuernos negros.

Karol G - 'Gatúbela'

Karol G en 'Gatúbela' // YouTube

Karol G ha dado en su video de Gatúbela una ingeniosa idea de cara a Halloween: cubrirse el cuerpo de sangre. Si no quieres pensar demasiado el look y quieres apostar por algo sencillo pero muy efectivo, puedes inspirarte en ella. Lleva la ropa que quieras, pero no olvides ponerte mucha sangre falsa por todo el pelo y que te chorree por el cuerpo.

Ana Mena y Belinda - 'Las 12'

Ana Mena y Belinda en 'Las 12' // YouTube

Ana Mena y Belinda han arrasado con su videoclip de Las 12 inspirado en Lara Croft, en el que se enfrentan a innumerables zombies. Es una excelente idea para un disfraz en pareja: elegid el conjunto militar más increíble que tengáis, pero no olvidéis un bate para defenderos de los posibles peligros.

Dua Lipa y Miley Cyrus - 'Prisoner'

Dua Lipa y Miley Cyrus en 'Prisoner' // YouTube

Otro par de mujeres que han demostrado que merecen un hueco en Halloween son Dua Lipa y Miley Cyrus. En Prisoner, se convierten en las chicas más duras y malas de la noche. Para este sencillo disfraz en pareja, solo tienes que ponerte una chupa de cuero, muchos collares de metal y unas grandes gafas de sol.

Si quieres completarlo para que sea perfecto, ponte un poco de sangre falsa en la boca como si fuera un golpe.

Ya tienes una lista muy completa y variada sobre varios disfraces de Halloween que puedes utilizar si quieres arrasar esta noche de brujas.