El secreto mejor guardado de Rihanna: esto es lo que esconde su tema 'SOS'

Rihanna ya era una artista que arrasaba desde sus inicios. Muchos la recordamos por su Umbrella, tema que conquistó las radios de medio mundo. Aunque bien es verdad que la de Barbados ya pisó fuerte en el terreno musical con sus primeros temas como Pon de Replay o If It's Lovin' That You Want.

Con SOS la artista marcaría el tercer single de su carrera. Un tema con el que poco a poco veíamos cómo Rihanna llegaba dispuesta a convertirse en una de las reinas del pop mundial.

Su sensualidad y magnetismo se marcaron como ejes principales del videoclip de SOS, y el tema batió récords, posicionando a la cantante en lo más alto de las listas.

Bien es cierto que este tema esconde un secreto muy bien guardado, que lleva el concepto de la canción mucho más allá de lo que todos pensábamos en aquel 2006 y posteriores años en los que se disfrutó a tope de la canción.

Los secretos de 'SOS'

Evan "Kidd" Bogart ha contado una de las curiosidades de la composición de este tema que vio la luz en febrero de 2006. Durante su entrevista de la mano del creador de contenido Daniel Wall reveló que "todo el segundo verso de esa canción son títulos de las canciones de los 80, encadenados como oraciones porque pensé que sería súper inteligente".

¿Cuáles son los títulos detrás de esta composición? El autor de la canción detalló que para ello pensó en los temas que fueron sinónimo de éxito. Parece que quiso atraer así un buen augurio para el lanzamiento.

Take On Me de A-ha, (I Just) Died In Your Arms de Cuiting Crew, I Melt With You de Modern English, Head Over Heels de Tears For Fears, You Keep Me Hangin' Kim Wilde y The Way You Make Me Feel de Michael Jackson son los títulos que forman esta parte de la canción.

Y parece que la táctica funcionó a la perfección. Los títulos, entrelazados entre sí, dejaron para el recuerdo un verso que, junto al resto de estrofas, formaron un tema de éxito.

¿Cuándo volverá Rihanna a la música?

Es una de las grandes incógnitas que rodean a la artista de Barbados.

Rihanna lleva ocho años fuera de la música. Su último álbum publicado fue Anti, que vio la luz en 2016. Sin embargo, este parón cuenta con una excepción: el tema Lift Me Up, canción que formó parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, y que le valió la nominación al Oscar a la mejor canción original.

Todo este tiempo Rihanna se ha centrado en su vida personal, la maternidad y, además, en llevar con mucho éxito su marca de maquillaje Fenty Beauty, la cual ha expandido a más sectores, como el del pelo. La artista también se ha dejado ver en campañas publicitarias y como imagen de distintas marcas.

Rihanna | GettyImages

Y todo apuntaba a que con su participación en la Super Bowl de 2023 iba a suponer su vuelta a la música, pero su gran actuación del medio tiempo solo anunció que esperaba un nuevo bebé.

Sobre cuándo volverá, la cantante, en 2023, dejó caer que volvería en 2024 a hacer nueva música con su posterior gira, pero no ha sido así. Poco más se sabe, pero lo que es innegable es que sus fans la esperan con ansia.