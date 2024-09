40 años de los MTV VMAs: los 10 momentos más icónicos de la historia de los premios

Son los votos de los fans los que deciden quiénes son los artistas reconocidos en los MTV VMAs.

Esa es quizá la diferencia más notable de estos premios, que no recaen en jurados internacionales ni se basan en estadísticas de consumo. La opinión de los seguidores, en realidad grandísimos expertos en materia, es la clave para decidir los galardonados de cada año. Beyoncé es la artista que más Premios MTV VMAs acumula en estos 40 años, siendo la portadora de 30 estatuillas, en las que incluidas tanto sus victorias con Destiny's Child como haber sido parte de The Carters con su marido Jay-Z.

Este 2024, Taylor Swift le puede arrebatar el récord, ya que cuenta con 23 premios en su palmarés y está nominada esta edición en 12 categorías. Queen B, por su parte, podría conseguir como máximo solo tres premios.

Se haga realidad o no el sorpasso, no cabe duda de que los premios MTV VMAs han dejado momentos que ya han pasado a la historia de la música:

Madonna canta 'Vogue' vestida de María Antonieta (1990)

Dejó a todos boquiabiertos y se ha convertido en una de las actuaciones más icónicas de toda su carrera. Vestida de María Antonieta, con bailarines danzando a su alrededor que le tocaban los pechos y dejando al descubierto su ropa interior, Madonna fue la gran sensación de la séptima entrega de los Premios MTV. La artista acababa de cerrar The Blond Ambition Tour y esa noche el single Vogue se llevó tres premios de las nueve nominaciones que obtuvo.

Courtney Love y Madonna se enzarzan en una pelea pública (1995)

Madonna se mantuvo estoica y elegante a pesar de las provocaciones de Courtney Love, que desde el primer momento echó leña al fuego en un encuentro televisado lleno de dardos. Durante la intervención, Madonna llegó a insinuar que Courtney estaba drogada. Un año antes había fallecido su marido Kurt Cobain, líder de Nirvana.

La increíble actuación de Michael Jackson (1995)

Artífice de unos pasos de baile completamente icónicos, el show que Michael Jackson ofreció sobre el escenario en 1995 es uno de los más recordados aún 15 años después de su muerte. La actuación, que incluye todos los elementos característicos de su carrera, no tuvo decorado para poner de relieve la destreza de Jackson con el baile. No falta de nada: ni el moonwalker, ni los movimientos con el sombrero, ni los míticos calcetines blancos.

Britney Spears interpreta 'I'm a Slave 4 U' con una serpiente sobre los hombros (2001)

El público no supo el miedo que la artista había pasado durante la actuación hasta el año pasado, cuando a pesar de confesar su inseguridad con la pitón ―bautizada como Banana―, reconoció que se trataba de una de sus actuaciones favoritas. "Una de mis actuaciones favoritas fue la de la pitón albina. Aún recuerdo el miedo que sentí cuando cogí a la serpiente y la subí al escenario", comentó en su Twitter la propia Britney, que también compartió escenario con un tigre blanco. Sin duda alguna, se trata de una de las performance más recordadas de la historia de los premios.

El beso lésbico de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera (2003)

La mayoría del público estadounidense nunca había visto a tres chicas besarse en directo y el gesto resultó tan polémico como reivindicativo. Muchos catalogaron la escena de "explícita y obscena", pero a día de hoy se recuerda como uno de los momentos que más han marcado la historia de la cultura pop musical. Tras el beso a tres, las cámaras enfocaron rápidamente a Justin Timberlake ―ex de Britney― que se mostró molesto. Sin embargo, él llevaba meses denostando a la intéprete de Toxic en los medios de comunicación.

El español llega a la gala por primera vez gracias a Shakira y Alejandro Sanz (2005)

Nunca había sonado ninguna canción en castellano en los Premios MTV hasta que la colombiana y el madrileño hicieron historia al cantar La Tortura en riguroso directo. Los movimientos de cadera de Shakira, además de la voz desgarrada de Sanz, convirtieron el tema en un hit y selló una amistad entre ellos que continúa a día de hoy. 17 años después, la artista volvía a hacer historia con una memorable actuación de ocho minutos en la que incluyó sus grandes éxitos, cuchillos y danza del vientre.

Lady Gaga aparece vestida con un traje de carne (2010)

Ha sido uno de los looks que más controversia ha causado de la historia de la música. La aparición de Lady Gaga vestida de esta guisa (que no guisada) en los MTV VMAs de 2010 cambió su concepto como artista. Una apuesta arriesgada que la puso en el punto de mira y la convirtió en una artista performática capaz de llevar al extremo su ideario.

Este atuendo, fabricado a partir de carne de vacuno y diseñado por Franc Fernández, enfadó a los animalistas pero encandiló a Cher, que le entregó el premio esa noche. La idea se la dio su maquilladora. "El vestido de carne fue idea de Val Garland, la maquilladora. Habíamos trabajado juntas desde hacía un tiempo y me contó algo que le pasó. Fue a una fiesta vestida con salchichas y me pareció bastante divertido, le dije: ‘Para que nadie se te acerque a una fiesta'", contó en una entrevista a raíz del estreno de House of Gucci.

Lady Gaga vestida con un traje hecho de carne en los MTV VMas | Getty

Beyoncé desvela que está embarazada de Blue Ivy (2011)

Una caricia en su incipiente barriguita mientras cantaba Love on Top sirvió para que Beyoncé confirmase lo que nadie había predicho hasta el momento. La cantante estaba embarazada de su primera hija, Blue Ivy, ―que ahora tiene 12 años― y el secreto se guardó bajo llave durante meses aunque la artista ya había desvelado su deseo de ser madre. Su marido, Jay Z, se encontraba entre el público y las cámaras lo captaron terriblemente entusiasmado.

Miley Cyrus rompe con Hannah Montana con un polémico perreo (2013)

Que la que había sido durante años una niña Disney apareciese sobre el escenario para cantar We Can't Stop mientras le perreaba a un osito de peluche supuso un antes y un después en la cultura pop. La cantante dejaba atrás su imagen aniñada e infantil para pasar a una etapa profesional más madura, una radical transición que más tarde le trajo quebraderos de cabeza por su gigantesca exposición.

Shakira arrasa con un medley que la reivindica como leyenda latina (2023)

El 2023 fue su gran año en la música, tanto que la MTV la reconoció con el Premio Michael Jackson Video Vanguard, que ensalza sus más de 30 años de carrera. Tenía cuatro nominaciones y se llevó la Mejor Colaboración por su trabajo con Karol G en TQG, pero lo que marcó un antes y un después fue su colosal actuación sobre el escenario. Ocho minutos en los que repasó éxitos como She Wolf,Te Felicito, TQG, Hips Don't Lie, Objection (Tango), Whenever, Wherever o la sesión 53 con Bizarrap y que dejaron anonadados a los invitados. Taylor Swift se lo gozó desde la butaca como nunca habíamos visto.

Bonus Track: Kanye West asalta a Taylor Swift (2009)

Un momento que marcó la historia de una enemistad que dura a día de hoy. Taylor Swift, que solo tenía 20 años, recogía el premio a Mejor Video Femenino del Año por You Belong With Me cuando Kanye West irrumpió en el escenario y reinvindicó, a gritos, que el galardón se lo merecía Beyoncé. Taylor se quedó descompuesta y sin palabras, y aunque Beyoncé pensó que se trataba de una broma, más tarde rompió a llorar en el camerino. Desde entonces, son enemigos públicos número 1 y son muchos los agentes que han intervenido en esta guerra, como el clan Kardashian.