Offset le pide perdón a Cardi B en la canción 'Don’t Lose Me'

¡¡Ya está aquí el primer álbum en solitario de Offset, bautizado 'Father of 4'!! Sin embargo, sus fans se han dividido tras conocer la letra de 'Don't Lose Me', una canción terriblemente honesta donde el rapero pide perdón a Cardi B, madre de su hija Kulture.

"Y me disculpo, sabes lo que estoy diciendo, por romper tu corazón, romper nuestro corazón, romper la promesa de Dios", rapea Offset en el tema. "Sabes que realmente la extraño / Realmente la extraño / Los demonios en mi alma tienen problemas y / Ella me dijo que no me usara"

La vida privada de Offset y Cardi B ha sido la comidilla de los últimos meses. Tras anunciar su separación en el mes de diciembre, y después de varias intentonas por parte del rapero de Migos por recuperar a su ex, la pareja vuelve a estar unida. El photocall de los Premios Grammy, donde la rapera se llevó el premio a Mejor Álbum de Rap, fue testigo de esta "cariñosa" reconciliación.