OlaVibe Fest by Aperol: Aperol Spritz une street market, música en directo y el mejor spritz en su propio festival

Aperol llevará este sábado 30 de mayo las mejores vibes a la Plaza de Olavide de Madrid en un festival que une street market , música en directo con artistas como GRISO y una propuesta gastronómica que no te querrás perder.

Aperol Spritz, el auténtico Spritz italiano, te invita a vivir las mejores vibes de esta temporada en los festivales, conciertos y citas gastronómicas más destacadas de España. Una programación pensada para disfrutar sin demasiadas reglas y celebrar esos momentos que surgen de manera espontánea con amigos y gente nueva.

Todo sobre OlaVibe Fest by Aperol

Ahora, la marca da un paso más con OlaVibe Fest by Aperol, que aterriza en la Plaza de Olavide de Madrid este sábado 30 de mayo. El festival será un punto de encuentro donde el aperitivo, la música y la cultura local serán los protagonistas.

Durante toda la jornada, los bares de la plaza se llenarán de Aperol Spritz, música en directo y ese buen ambiente que convierte a Olavide en uno de los rincones más apetecibles de Madrid. Además, el festival contará con propuestas gastronómicas especiales y un street market pensado para disfrutar del tardeo sin prisas.

OlaVibe Fest by Aperol | Aperol Spritz

La música será uno de los grandes protagonistas del festival gracias a la colaboración con El Balcón, una plataforma audiovisual y cultural nacida en Malasaña que produce live sessions, pódcast y formatos musicales con una mirada cuidada y cercana, alejándose de la lógica del consumo rápido. Unidos por esa misma forma de vivir la música y la ciudad, Aperol Spritz impulsa el primer festival de música acústica en directo en los bares de la Plaza de Olavide, consolidando el espacio como escenario de una experiencia que une música, aperitivo y cultura de barrio.

OlaVibe Fest by Aperol | Aperol Spritz

El cartel contará con actuaciones acústicas e íntimas en distintos locales de la plaza, con una programación protagonizada por artistas emergentes y nuevos talentos de la escena musical, como GOMZ, Begut y Stivijoes. Además, Europa FM cerrará la cita con un showcase exclusivo de GRISO. Una jornada imprescindible donde cada concierto contará con encuentros meet & greet para que los asistentes puedan conectar de una forma más cercana con los artistas. ¡Apunta las actuaciones y no te pierdas ninguna!

GOMZ - Bar Mama Campó - 12:30

- Bar Mama Campó - 12:30 Stivijoes - Bar Gamberro - 17:00

- Bar Gamberro - 17:00 Begut - Bar Cantero 1956 - 19:00

- Bar Cantero 1956 - 19:00 GRISO - Bar Cantero 1956 - 21:00

OlaVibe Fest by Aperol convertirá la plaza en el lugar donde las mejores vibes, la gastronomía, la música en directo y la cultura de barrio se unen en una experiencia pensada para compartir, descubrir y dejarse llevar.

Aperol, el 'must-have' a la hora del aperitivo

Refrescante y delicioso, Aperol se ha convertido en un must-have a la hora del aperitivo. Fiel a su receta original, su intenso color naranja y su combinación entre dulzor fresco y un sutil toque amargo lo han coronado como la bebida por excelencia para las tardes de terraza y compañía.

Mezclado con Prosecco y un toque de soda, Aperol Spritz ha conquistado a generaciones en todo el mundo gracias a su carácter ligero y vibrante. Su ritual es sencillo, pero el resultado tiene algo extraordinario: conectar a las personas y transformar cualquier instante cotidiano en una celebración en la que siempre apetece alargar el momento.

Aperol Spritz, patrocinador oficial de las mejores 'vibes' de 2026

A lo largo de este año, Aperol estará presente en algunos de los festivales y street markets más relevantes del país, reforzando su papel como marca asociada a los encuentros donde la espontaneidad, la conexión y el buen rollo lo son todo.

En Madrid, la marca formará parte de citas como Mad Cool y Noches del Botánico, Mercado de Motores y Madrid Food Fest, entre otros. En Barcelona, Aperol llevará una vez más sus mejores vibes a espacios como Primavera Sound, Palo Market Fest, La Santa Market y Time Out Market. Y en Sevilla, la marca estará presente en Icónica Santalucía Sevilla Fest, uno de los grandes encuentros musicales del verano. Además, Aperol también ha estado presente en algunos de los festivales más destacados de la costa mediterránea, como Mar de Jávea y el SanSan Festival, reforzando su conexión con la música y los planes al aire libre.