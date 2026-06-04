Olivia Rodrigo versiona 'When A Good Man Cries' y sorprende con una versión a violín de 'The Cure'

you seem pretty sad for a girl so in love, el tercer álbum de estudio de Olivia Rodrigo, está a punto de llegar y la cantante se centra estos días en la promoción de su nuevo trabajo.

El disco se lanza el viernes 12 de junio con solo dos adelantos disponibles en plataformas. drop dead fue la primera canción del disco y le siguió The Cure, que ha sido la canción elegida para interpretar en su reciente visita a Radio 1's Live Lounge.

La cantante, que recientemente tuvo que enfrentarse a críticas por elegir vestidos baby doll, hizo una versión muy especial de la canción, que acompañó de violines, guitarras clásicas, eléctricas y también el sonido del teclado.

La artista aprovechó también la cita musical para hacer una cover de la exitosa canción When A Good Man Cries de la artista irlandesa CMAT, que no ocultó su fascinación y reaccionó en sus redes al vídeo.

The cure

When A Good Man Cries (CMAT cover)

La reacción de CMAT a la cover de Olivia Rodrigo

La música irlandesa vio el vídeo la cantante interpretando el tema incluido en su disco EURO-COUNTRY y grabó un vídeo para compartir su admiración. "Ella la cantó mejor que yo, así que ahora estoy perdida", dice la artista que se ha mostrado dispuesta a quedar con la cantante siempre que pueda y quiera. "¿Cerveza?", le pregunta en una publicación que ha hecho soñar a las seguidoras de ambas con una colaboración.