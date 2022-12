Omar Montes confiesa que temió por su vida al actuar en Qatar: "Me pude escapar"

Omar Montes actuó el pasado miércoles en Qatar durante la celebración del Mundial y sorprendió a los asistentes después de unas reivindicativas palabras a favor de la libertad y los derechos de las mujeres. Llamó la atención porque al tratarse de un régimen dictatorial, es un país que no respeta los derechos humanos.

Al finalizar, lanzó varios vítores a España y un reivindicativo discurso acompañado del instagramer Ceciarmy: "Muchas gracias por el amor y por el cariño. Viva el amor, viva España. Vivan las mujeres, vivan los gitanos y viva el amor libre. Que cada uno se vaya con quien le dé la gana. Os quiero familia, muchísimas gracias".

Omar Montes pasó tres horas en un almacén

Sin embargo, parece que este gesto no sentó bien en este país de Oriente Medio, ya que a su vuelta a España, el cantante ha llegado a reconocer que temió por su vida y ha detallado la terrorífica noche que pasó tras salir de su show. "No tengo muchas ganas de hablar después de la muerte que me han dado", ha empezado contando a la prensa.

Sobre sus palabras, ha querido matizarse: "No quería ofender a nadie. No me esperaba todo esto ni el lío grande que ha pasado".

"Yo estuve en un hotel tres días y un trabajador nos estaba echando una mano allí en todo. Después del concierto nos llamó diciendo que no fuéramos al hotel, que habían ido unos muchachos raros preguntando por nosotros", ha recalcado el intérprete de Alocao.

El cantante no retira sus palabras

"Después de hacer tiempo, volvimos a llamarle y nos dijo que podíamos ir. Acabamos yendo al hotel, pero nos dijo que no podía fiarse de nada y que no fuéramos a la habitación. Me llevó a un almacén, dos o tres horas, y me dijo que hasta que no viniera el transfer no saliera de ahí, ya que no podía asegurar nuestro bienestar", ha apuntado. De hecho, ni pudo pasar por su habitación para dormir y fueron directos al aeropuerto.

Allí la situación no fue diferente: "Vi a gente mirándome y estaban con los walkies, me puse mi capucha y tiré para adelante. Como allí, al final, no soy tan conocido, pude pasar. Me he podido escapar".

A pesar de la terrorífica noche que pasó, Omar Montes se ha mantenido en sus palabras y no las va a rectificar: "Yo siempre digo lo que está en mi corazón y si acabo preso o acabo libre, eso son cosas mías. A mí nadie me puede censurar ni decirme lo que tengo que decir. Yo digo lo que me da la gana".

Sin duda, Omar Montes fue muy valiente después de lanzar un mensaje reivindicativo en un país que defiende tan poco los derechos humanos.