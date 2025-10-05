La opinión de Nicki Minaj sobre 'The Life of a Showgirl', el nuevo disco de Taylor Swift

Todos los ojos de la industria musical están puestos en Taylor Swift, quien vuelve a arrasar con el estreno de su último y duodécimo álbum: The Life of a Showgirl. Durante el primer día, la disco se ha convertido en el segundo con el mejor debut de la historia en Spotify, solo por detrás del anterior proyecto de la estadounidense: The Tortured Poets Department (2024).

Entre todas las personas que están comentando las canciones del álbum, se incluye una de las raperas más famosas del panorama internacional: Nicki Minaj, la cantante trinitense conocida por éxitos como Bang Bang o Tusa. Se trata de un perfil muy activo en redes sociales, donde ha estado dando sus opiniones más sinceras sobre The Life of a Showgirl.

"El hecho de que Taylor sea una rapera de batallas me tiene muerta de risa", ha dicho en una de sus publicaciones, destacando el componente explícito del disco.

'Wood', su favorita

Por sus mensajes en X (antes Twiter), parece que la canción favorita de Nicki Minaj entre las doce del álbum es Wood, donde Taylor Swift utiliza las supersticiones como excusa para hablar de sus relaciones sexuales con Travis Kelce. "Oh, Taylor, Wood es exactamente lo que necesitaba esta noche. Gracias", ha escrito la rapera.

"Les prometo que este es mi último tuit al respecto, pero Wood es justamente lo que significa enamorarse de tu alma gemela", ha añadido Minaj, quien destaca algunos de los versos de la canción: "Su amor fue la llave que abrió mis muslos / [...] / Nuevas alturas de hombría, no tengo que tocar madera / [...] / Perdóname, suena arrogante". En esta parte, Swift menciona New Heights, el pódcast de Travis Kelce.

"Oh, esta letra se les va a pasar por encima. Estamos bailando con esto. Sí, señora", ha comentado la rapera.

Sobre 'Eldest Daughter', 'Actually Romantic' y 'CANCELLED!'

Otra de las canciones favoritas para la rapera es Eldest Daughter, la pista más melancólica de The Life of a Showgirl donde Swift destaca que todos necesitamos ayuda de alguien aunque no lo reconozcamos en Internet. "La composición siempre es tan intencional y siempre resuena con los auténticos lobos solitarios", ha reseñado Minaj.

La cantante también ha destacado un verso de Actually Romantic, el tema que la artista habría compuesto para criticar la obsesión de Charli xcx con ella. "Escuché que me llamaste 'Barbie aburrida' cuando la cocaína te da valor", dice la canción. "¿Por qué todos los sagitarios están repartiendo azotes esta noche? Oh, wow", ha comentado Nicki Minaj.

En cuanto a CANCELLED!, la trinitense la describe como una canción "diabólica". En ella, Swift recupera el sonido de su disco Reputation (2017) para reflexionar sobre la facilidad con la que el público critica los comportamientos de las personas famosas.