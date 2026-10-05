Oques Grasses cambia de fecha su concierto de este lunes a causa de las condiciones climatológicas en Barcelona

Oques Grasses no puede finalmente comenzar su periplo de conciertos de despedida este 5 de octubre a causa de cómo han afectado al Estadi Olímpic LLuis Companys las condiciones meteorológicas de los últimos días en Barcelona.

El grupo catalana Oques Grasses encamina su recta final con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona. Pero parece que a la banda le costará un poquito más despedirse de sus fans, pues no podrá celebrar el primer show de su despedida, el programado este lunes 5 de octubre.

Así lo ha comunicado el grupo a través de su cuenta de Instagram: "Después de analizar las afectaciones provocadas por la lluvia acumulada alrededor del territorio y de haber realizado una valoración conjunta con todas las partes implicadas en el buen desarrollo del espectáculo y en la seguridad del público, se ha decidido trasladar el concierto previsto para hoy lunes 5 de octubre al jueves 8 de octubre, a la misma hora".

Al posponer este show, Oques grasses tendrá todavía por delante cuatro conciertos los días 7, 8, 9 y 10 de octubre. "La prioridad es garantizar que las decenas de miles de personas que se han desplazado hasta el Estadi Olímpic, así como los trabajadores, artistas y equipos implicados en el concierto, puedan disfrutar con las máximas garantías posibles y que estos últimos conciertos sigan siendo una fiesta alegre y emocionante, con la calidad que hemos proyectado", ha explicado el grupo.

Asimismo, detalla cómo proceder como fan que iba a asistir al concierto suspendido de este lunes: "Las entradas del lunes serán válidas para el concierto del jueves. Las personas que no puedan asistir pueden comunicarlo antes del jueves a las 14 h a ticketing@theproject.es para proceder a la devolución del importe de las entradas".