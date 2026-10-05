AL 8 DE OCTUBRE

Oques Grasses cambia de fecha su concierto de este lunes a causa de las condiciones climatológicas en Barcelona

Oques Grasses no puede finalmente comenzar su periplo de conciertos de despedida este 5 de octubre a causa de cómo han afectado al Estadi Olímpic LLuis Companys las condiciones meteorológicas de los últimos días en Barcelona.

Oques Grasses en 2023
Oques Grasses en 2023 | Raúl Terrel / Europa Press

Europa FM

Madrid 05/10/2026 17:20

El grupo catalana Oques Grasses encamina su recta final con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona. Pero parece que a la banda le costará un poquito más despedirse de sus fans, pues no podrá celebrar el primer show de su despedida, el programado este lunes 5 de octubre.

Así lo ha comunicado el grupo a través de su cuenta de Instagram: "Después de analizar las afectaciones provocadas por la lluvia acumulada alrededor del territorio y de haber realizado una valoración conjunta con todas las partes implicadas en el buen desarrollo del espectáculo y en la seguridad del público, se ha decidido trasladar el concierto previsto para hoy lunes 5 de octubre al jueves 8 de octubre, a la misma hora".

Al posponer este show, Oques grasses tendrá todavía por delante cuatro conciertos los días 7, 8, 9 y 10 de octubre. "La prioridad es garantizar que las decenas de miles de personas que se han desplazado hasta el Estadi Olímpic, así como los trabajadores, artistas y equipos implicados en el concierto, puedan disfrutar con las máximas garantías posibles y que estos últimos conciertos sigan siendo una fiesta alegre y emocionante, con la calidad que hemos proyectado", ha explicado el grupo.

Asimismo, detalla cómo proceder como fan que iba a asistir al concierto suspendido de este lunes: "Las entradas del lunes serán válidas para el concierto del jueves. Las personas que no puedan asistir pueden comunicarlo antes del jueves a las 14 h a ticketing@theproject.es para proceder a la devolución del importe de las entradas".