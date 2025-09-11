El orden de las canciones del concierto de Manuel Carrasco en Madrid: así es el setlist

Manuel Carrasco aterriza en el Movistar Arena de Madrid el 11 y 12 de septiembre con su gira Salvaje tour . Y por si no te quieres perder cuál es el setlist que cantará el artista sobre el escenario de la capital, repasamos el orden de las canciones:

Manuel Carrasco aterriza en Madrid con su gira Tour Salvaje. El artista celebra encima del escenario su décimo disco, Pueblo Salvaje II, en el que entremezcla sonidos flamencos con el folclore de ritmos latinoamericanos.

Y como el animal escénico que es, el intérprete de Salitre traslada al directo todo este concepto innovador en su carrera. La gira comenzó en mayo de este 2025, y este jueves y viernes 11 y 12 de septiembre se le podrá ver actuar en el Movistar Arena de la capital.

Basado en los conciertos del onubense de su actual gira en otras ciudades, se espera que la lista de canciones en el Movistar Arena de Madrid sea muy parecida al resto de shows. Eso sí, seguro que a los espectadores de la capital les espera alguna sorpresa.

Set list del concierto de Manuel Carrasco