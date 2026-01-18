La Oreja de Van Gogh habla sobre su canción '20 de enero': "Me acompañaban al tren"

"Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara / La madrugada del 20 de enero saliendo del tren / Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida", dice el estribillo de 20 de enero, una de las canciones más icónicas de La Oreja de Van Gogh cuyo título coincide con la fecha del Día de San Sebastián.

Este 18 de enero, el grupo ha compartido un vídeo junto al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti Maisterrena, hablando sobre la historia detrás de este tema. "La madrugada del 20 de enero, estemos donde estemos, siempre es un día especial. Yo creo que es fuente de un millón de recuerdos", comenta Xabi San Martín.

Amaia Montero: "La madrugada del 20 de enero, saliendo yo del tren..."

"Tenemos una canción muy relacionada con el Día de Sebastián. Tanto, que se titula 20 de enero", añade Álvaro Fuentes. Por su parte, Amaia Montero explica el significado de la letra: "La madrugada del 20 de enero, saliendo yo del tren... Porque alguien me está esperando; y sí, me está esperando el amor, pero por parte de los cuatro. Me acompañaban al tren...", recuerda la vocalista, mencionando también a Pablo Benegas.

El vídeo está grabado como antesala de la Tamborrada de San Sebastián del próximo 20 de enero. De hecho, al principio de la publicación, los cuatro miembros del grupo aparecen cantando la marcha de la ciudad: "Bagera! Gu ere bai! Gu beti pozez, beti alai! Beti alai!".

Según el alcalde, la canción de La Oreja de Van Gogh "habla de la historia de amor más donostiarra". "Reencuentros, amistad, comunidad. De querer, de cuidar y de volver a querer", añade el político. "Amaia, Xabi, Haritz y Álvaro vivirán esa emoción en primera fila, viendo a sus hijos y sobrinos tocar por las calles a las que tantas canciones han dedicado".