La Oreja de Van Gogh recupera una canción descartada de su setlist en la gira con Amaia Montero

Amaia Montero, en el primer concierto de la gira de La Oreja de Van Gogh. | Agencia EFE

La Oreja de Van Goghcontinúa recorriéndose escenarios de toda España. La gira Tantas Cosas que Contar nos trae de vuelto a Amaia Montero a la música en directo, pero también repasa sus mejores éxitos en cada concierto.

Sin embargo, el setlist del show ha ido variando desde que el grupo diera el pistoletazo de salida de la gira desde Bilbao el 9 de mayo. Aquel día hubo varias canciones que posteriormente el grupo decidió no interpretar, pero uno de lelos ha sido recuperado en el espectáculo de Albacete.

La Oreja de Van Gogh dio un concierto en el Estadio Municipal José Copete, en que los músicos añadieron su último single Todos Estamos Bailando La Misma Canción.

Este tema solo se interpretó en el primer concierto de la gira, en el que Amaia Montero se elevaba en una plataforma. Debido a la inestabilidad de su voz en las alturas en este tema, la banda decidió retirarlo del listado de canciones de la gira. Hasta ahora. Ahora el grupo vuelve al directo con un single de su nueva era musical, que podría apuntar al estilo de la banda en su próximo proyecto.

Setlist actualizado de la gira de La oreja de Van Gogh