Setlist de canciones de La Oreja de Van Gogh para sus conciertos con Amaia Montero

La actual gira de La Oreja de Van Gogh tiene agendados 35 conciertos por toda España, y muchos de ellos ya tienen colgado el cartel de "sold out".

Con esta serie de conciertos, la banda celebra 30 años de trayectoria con el esperado reencuentro de Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde con la vocalista original. Aunque no estará el grupo al completo: el guitarrista Pablo Benegas confirmó que no acompaña a LOVG "en esta etapa". Su puesto en el escenario lo ocupa ahora Imanol Goikoetxea.

Las ovaciones del público a Amaia Montero están demostrando las ganas que tenían los fans de volver a verla como vocalista de LOVG desde su salida del grupo en 2007. Ante una cita tan especial, la gira Tantas Cosas que Contar Tour cuenta con un repertorio de canciones lleno de los éxitos que marcaron la primera etapa de la banda, como Rosas, La playa o Puedes contar conmigo.

LOVG también ha añadido varias composiciones que vieron la luz con Leire Martínez, tales como El último vals y Tan guapa. Sin embargo, La niña que llora en tus fiestas fue descartada en el segundo concierto de la gira, donde Amaia Montero tampoco interpretó Todos estamos bailando la misma canción, su versión de Nothing Compares 2 U y Adiós. Desde entonces, estos temas no han vuelto a sonar en directo.

El repertorio de La Oreja de Van Gogh con la gira 'Tantas Cosas que Contar Tour'

La Oreja de Van Gogh interpreta un total de 22 canciones durante una hora y 50 minutos: