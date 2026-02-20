Pablo Alborán adelanta un fragmento de 'Algo de Mi' a piano: "Una y otra vez besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa"
Con su gira Global Tour KM0a las puertas de comenzar y su canción BESOS DORADOS recién estrenada, Pablo Alborán ha publicado en sus redes sociales un fragmento de Algo de mí, su próximo tema.
Pablo Alborán y Antony Z lo dejan todo en su colaboración 'BESOS DORADOS'
Pablo Alborán adelanta en exclusiva el repertorio de su gira: "Habrá mucha dinámica y el amor está en primera línea"
La gira de Pablo Alborán Global Tour KM0 comenzará este 28 de febrero en Chile y tendrá varias paradas en España —un total 19— y en ella podremos escuchar alguno de sus nuevos temas en directo, incluido su reciente tema BESOS DORADOS y su próximo tema Algo de Mi.
En sus redes sociales, el cantante ha compartido un vídeo en el que aparece cantando un fragmento a piano en su casa, poniendo los pelos de punta a sus fans con la gran calidad de su voz.
Este tema nos habla sobre una relación pasada que fue mal por culpa de sus errores, una relación que Pablo Alborán desea recuperar antes de que esa persona vuelva a desaparecer.Por el momento, tan solo nos ha regalado en sus redes un pedacito de este tema: "Quiero apagar la luz de toda mi cabeza / Volver a aquella charla con nuestra cerveza / La primera caricia debajo la mesa / Atarme a ti antes de que desaparezcas / Una y otra vez besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa / Pedirme que no pare, que no añada una copa/ Y ahora tengo miedo de decirte lo que / No sé si a un tipo como yo se le perdona"
Las fechas de su gira KM0
Su gira KM0 será una de las mayores giras de Pablo Alborán, a través de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027, y ya nos adelantó algunos detalles en exclusiva en el Local de Ensayo Europa FM.
- Santiago de Chile- Chile - 2 de marzo 2026
- Buenos Aires- Argentina -5 de marzo 2026
- Bogotá- Colombia -14 de marzo 2026
- Quito- Ecuador -19 de marzo 2026
- Guayaquil- Ecuador -21 de marzo 2026
- Lima- Perú -24 de marzo 2026
- Sao Paulo- Brasil -28 de marzo 2026
- Lisboa- Portugal -25 de abril 2026
- Bilbao -2 de mayo 2026
- Barcelona -8 de mayo 2026
- Madrid - 21 de mayo de 2026
- Madrid -22 de mayo 2026
- Valencia -30 de mayo 2026
- Fuengirola -6 de junio 2026
- Sevilla -12 de junio de 2026
- Murcia -5 de junio 2026
- Zaragoza - 20 de junio de 2026
- Granada -26 de junio 2026
- A Coruña -4 de julio 2026
- Palma de Mallorca - 16 de julio de 2026 - Plaza de Toros
- Roses - 25 de julio de 2026 - Sons del Món
- Las Palmas de Gran Canaria - 7 de agosto de 2026 - Gran Canaria Arena
- Santa Cruz de la Palma - 8 de agosto de 2026 - Recinto Portuario de Santa Cruz de la Palma
- Chiclana de la Frontera - 13 de agosto de 2026 - Concert Music Festival
- Guatemala- Guatemala -septiembre 2026
- San José- Costa Rica -septiembre 2026
- San Salvador- El Salvador -septiembre 2026
- Panamá- Panamá -septiembre 2026
- CDMEX- México -octubre 2026
- Monterrey- México -octubre 2026
- Guadalajara- México -octubre 2026
- Mérida- México -octubre 2026
- León- México -octubre 2026
- Puebla- México -octubre 2026
- San Juan- Puerto Rico -enero 2027
- Atlanta- USA -febrero 2027
- Orlando- USA -febrero 2027
- Miami- USA -febrero 2027
- Chicago- USA -febrero 2027
- Nueva York- USA -febrero 2027
- Washington- USA -febrero 2027
- Irving- USA -febrero 2027
- Houston- USA -febrero 2027
- Los Ángeles - USA -febrero 2027
- París - Francia -marzo 2027
- Londres - Reino Unido -marzo 2027
- Milán - Italia -marzo 2027
- Berlín - Alemania - marzo 2027
- Bucarest - Rumanía - marzo 2027