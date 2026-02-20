Pablo Alborán adelanta un fragmento de 'Algo de Mi' a piano: "Una y otra vez besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa"

La gira de Pablo Alborán Global Tour KM0 comenzará este 28 de febrero en Chile y tendrá varias paradas en España —un total 19— y en ella podremos escuchar alguno de sus nuevos temas en directo, incluido su reciente tema BESOS DORADOS y su próximo tema Algo de Mi.

En sus redes sociales, el cantante ha compartido un vídeo en el que aparece cantando un fragmento a piano en su casa, poniendo los pelos de punta a sus fans con la gran calidad de su voz.

Este tema nos habla sobre una relación pasada que fue mal por culpa de sus errores, una relación que Pablo Alborán desea recuperar antes de que esa persona vuelva a desaparecer.

Por el momento, tan solo nos ha regalado en sus redes un pedacito de este tema: "Quiero apagar la luz de toda mi cabeza / Volver a aquella charla con nuestra cerveza / La primera caricia debajo la mesa / Atarme a ti antes de que desaparezcas // Pedirme que no pare, que no añada una copa/ Y ahora tengo miedo de decirte lo que / No sé si a un tipo como yo se le perdona"

Las fechas de su gira KM0

Su gira KM0 será una de las mayores giras de Pablo Alborán, a través de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027, y ya nos adelantó algunos detalles en exclusiva en el Local de Ensayo Europa FM.