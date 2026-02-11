Pablo Alborán y Antony Z lo dejan todo en su colaboración 'BESOS DORADOS'

Pablo Alborán está a punto de iniciar su gira internacional con KM0, su último disco. Y los fans del malagueño solo han tenido que esperar tres meses desde entonces para poder escuchar una nueva canción del artista.

Su Global Tour KM 0 arranca el 28 de febrero en Chile, y antes de dar el pistoletazo de salida a sus dos años de conciertos, el cantante de Málaga se ha unido al granadino Antony Z para estrenar BESOS DORADOS.

Los dos artistas han estrenado este miércoles 11 de febrero esta canción que sirve como tercer adelanto del nuevo disco del intérprete de Cuando Me Duermo.

Con ritmo de pop latino y un estribillo de lo más pegadizo, BESOS DORADOS es un tema para disfrutar y bailar, con dos voces masculinas de lo más reconocibles. Pero en el trasfondo de la canción se encuentra un mensaje clásico del amor, que nos trasporta a la vida tradicional en los pueblos.

Así comienza el emotivo videoclip, en el que una señora mayor defiende la cotidianidad de siempre, lejos de las grandes ciudades. Los andaluces muestran las calles, los olivos, los pequeños negocios y los paseos de los pueblos.

Por su parte, el tema le canta a esa decisión llena de amor por la que dejarlo todo, tanto por una persona o por un estilo de vida.