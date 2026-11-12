Pablo Alborán pone fecha a su nuevo proyecto, 'SINFØNICO'

Pablo Alborán ha anunciado por in la fecha de estreno de su proyecto más especial, SINFØNICO: el malagueño promete que este álbum será un regalo de Navidad perfecto, puesto que su lanzamiento será el 18 de diciembre.

Así lo ha desvelado el artista a través de sus redes sociales, adelantando lo que está por venir junto a SINFØNICO: "el año que viene podremos vivirlo en directo juntos con una gira muy especial".

De esta forma, Alborán también ha anunciado las primeras fechas donde cantará y tocará en directo este nuevo disco, pasando por ciudades españolas como Madrid, Valencia y Sevilla e internacionales, como Lisboa.

Cabe recordar que SINFØNICO es el proyecto con el que el malagueño quiere celebrar sus 15 años de trayectoria musical. Será un álbum doble con nuevas versiones de sus grandes canciones acompañadas de arreglos orquestales.

El proyecto se ha grabado en el entorno de Abbey Road Institute, en Londres, cuyo proceso ha sido compartido por el cantante, quien ha definido el trabajo como "el proyecto más importante de mi vida hasta la fecha". De hecho, se convierte en el primer disco que publique de manera independiente bajo su propio sello discográfico, Sirona Music.

A falta de conocer el tracklist de SINFØNICO y la fecha de la venta de entradas para sus próximos conciertos, Pablo Alborán cerrará con este estreno 2027 a lo grande.

Fechas del tour 'SINFØNICO'