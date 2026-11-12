De Rosalía y Karol G a Bad Gyal y Juanes: todos los artistas que actúan en los Latin Grammy 2026

Te interesa De Rosalía a Leiva: la representación española en los Latin Grammy 2026

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se viste de gala para acoger una de las veladas más importantes de la música iberoamericana: la 27ª edición de los Latin Grammy. Como cada otoño, la Academia Latina de la Grabación organiza una ceremonia para celebrar a las canciones, discos y artistas latinos del año.

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez es la encargada de presentar la gala que va más allá de la entrega de premios. La velada cuenta con numerosas actuaciones de grandes artistas como Rosalía, Karol G, Daddy Yankee o Bad Gyal, entre otros, y un homenaje al trombonista Willie Colón, uno de los pioneros de la salsa.

Además, antes de la gala principal se celebra La Premiere del Latin Grammy, en la que se desvelan los ganadores de gran parte de las categorías específicas. Esta entrega también cuenta con actuaciones en directo de artistas, incluidas Pablo Alborán y Yerai Cortés.

Descubre las principales actuaciones y el listado completo a continuación.

Rosalía

Tras el éxito de LUX, que cumplió un año el pasado 7 de noviembre, Rosalía es una de las grandes nominadas de la noche. La catalana, que opta a siete categorías —incluida Álbum del año—, también será una de las encargadas de amenizar la gala cantando en directo. Es la quinta vez que la artista se sube al escenario de los Latin Grammy, donde ha hecho grandes actuaciones como la de Malamente en 2018 o la versión de Se nos rompió el amor en 2023.

Karol G

Inmersa en su exitosa gira Viajando por el mundo tropitour, Karol G hace un alto para asistir a la gala, en la que cuenta con siete nominaciones, y subirse al escenario por cuarta vez en su carrera. La última vez fue en 2025, cuando cantó con Marco Antonio Solís el tema Coleccionando heridas.

Daddy Yankee

Daddy Yankee es uno de los grandes protagonistas de esta 27ª edición de los Latin Grammy. El cantante puertorriqueño ha sido reconocido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de Grabación y, además, ha sido confirmado como una de las actuaciones de este 12 de noviembre en la gala.

Bizarrap

Tres años después de estrenarse sobre el escenario de los Latin Grammy en Sevilla, Bizarrap vuelve para actuar en Las Vegas . El argentino acumula dos nominaciones por su sesión junto a Daddy Yankee.

Bad Gyal

Por primera vez en su carrera, Bad Gyal está nominada a los Latin Grammy. La artista catalana, que cuenta con dos menciones —entre ellas Mejor disco urbano por Más Cara—, debuta también sobre el escenario de estos premios que llegan cuando su canción Fiebre celebra su décimo aniversario.

Nathy Peluso

Nathy Peluso es una de las artistas argentinas más galardonadas de los Latin Grammy. La cantante cuenta ya con cinco premios, y en esta edición opta a llevarse el sexto gracias a su nominación a Mejor álbum de salsa por Malportada. La de Buenos Aires es una de las encargadas de amenizar la gala con su actuación.

Juanes

Juanes es, sin duda alguna, uno de los grandes conocedores de los Latin Grammy: acumula ya 25 premios y más de 50 nominaciones, y ha actuado hasta en diez ediciones diferentes. En el 25 aniversario de su carrera y tras el éxito de su disco JuanesTeban, que es uno de los nominados a Mejor álbum PopRock, el de Medellín ha sido confirmado para actuar en la 27ª edición de los premios.

Jorge Drexler

Por quinta vez en su carrera, Jorge Drexler actúa este 12 de noviembre en los Latin Grammy. El uruguayo, que cuenta ya con 16 gramófonos, es uno de los artistas más nominados, con un total de siete menciones, entre las que se encuentran Álbum del año por Taracá y Canción del año por ¿Cómo se ama?

Todos los artistas que actúan en la gala de los Latin Grammy 2026

No son los únicos artistas que actúan durante la gala, a continuación repasamos todos los nombres confirmados por la Academia Latina de la Grabación:

Anitta

Banda Los Recoditos

Daddy Yankee

Jorge Drexler

Silvana Estrada

Kany García

Juanes

Carín León

Mon Laferte

Vivir Quintana

Rawayana

Rosalía

Elena Rose

Xavi

Cristian Castro

Camila Fernández

Feid

Luis Figueroa

Fonseca

Grupo Frontera

Milo J

Niña Pastori

Reik

Sofía Reyes

Yami Safide

The Warning

Baby Ranks

Bad Gyal

Bizarrap

Miguel Colón

Divino

DJ Premier

Diljit Dosanjh

Grupo Niche

Jay Wheeler

Karol G

Lil Supa

Luis Enrique

Nathy Peluso

Ángel Cucco Peña

Los artistas que actúan en la Premiere de Los Latin Grammy

Antes de la ceremonia, que arranca a las 20:00 horas en Las Vegas, tiene lugar La Premiere, donde la música en directo también es protagonista. Toma nota de las actuaciones anunciadas: