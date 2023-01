Tokischa es una de las artistas latinas más relevantes del momento, aunque su vida no ha sido nada fácil. En una entrevista, ha mandado un recado a todos aquellos que la critican por sexualizarse en sus conciertos.

Tokischa arrasa allá donde pisa. Después de sus colaboraciones con Rosalía y Madonna, la cantante puertorriqueña se ha catapultado al Olimpo de la música latina y ya son muchos los fans que están expectantes de conocer sus próximos movimientos o proyectos.

La intérprete de Delincuente ha dado una entrevista para Glamour España, en la que ha hablado de su evolución y sus duros inicios. Sin embargo, uno de los temas en los que más se ha mojado ha sido el papel de los desnudos femeninos y empoderamiento de las mujeres, ya que ella ha sido criticada muchas veces por su sexualización en shows.

Ha defendido de forma muy clara su postura. Para ella, existe una "doble moral" cuando una mujer expresa su sexualidad. "En seguida la tachan de no tener educación y empiezan con comentarios como: 'Tiene que enseñar el culo para lograr algo', 'es una de esas que busca el camino fácil', 'esta tipa se acuesta con cualquiera'", ha remarcado.

"Cuando realmente estoy haciendo lo que tú también haces. A ti también te gusta el sexo, solo que quizá tú eres más maniático que yo", ha denunciado Tokischa.

Del mismo modo, ha criticado que cuando una mujer sale desnuda "muestra una libertad que otros no tienen" y los calificado de "envidiosos". "Todo el que es un hater tiene problemas personales, en su mente, en su casa, con su familia y no tiene cómo resolver ese conflicto. Si yo estoy en mi casa con mi abanico prendido, relajada, con mi pareja, yo no tengo tiempo para estar viendo a fulano y decirle qué sé yo", ha apuntado.

Así fue como Tokischa dejó las drogas

Otro de los temas de los que ha hablado es del consumo de drogas, ya que ella tomó estas sustancias durante mucho tiempo, pero lo dejó en 2020 con la idea de que "quería tener una vida más sana y cuidarse mejor". Ella consumía marihuana, lo que le convirtió en una persona "super agresiva".

"Era el tipo de persona que si algo me molestaba rompía todo en la casa, sin más. Cualquiera que me vea ahora pensaría que es imposible. Peleaba muchísimo, también decía muchas maldiciones", ha dicho entre risas.

La cantante ha dejado esta vida detrás, aunque le ha costado mucho y ahora se encuentra en "un estado mental, emocional y espiritual de mucha paz y tranquilidad".