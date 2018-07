Passenger muestra su particular camino hacia la liberación en 'Scare away the dark'

Passenger estrena el video de su nuevo single Scare Away The Dark, canción cuya letra critica la banalidad que domina el día a día de la sociedad actual y vídeo en el cual Passenger nos invita a la liberarnos ante el conformismo que impera ante esta situación.

Passenger en el vídeo 'Scare away the dark' / europafm.com

Passenger publica un nuevo single de su álbum Whispers, su sexto trabajo de estudio y el primero tras el exitoso All The Little Lights que le dio a conocer en todo el mundo.

En este tema Mike Rosenberg critica la rutina y la banalidad del día a día y en el vídeo podemos ver a gente trabajando en una oficina gris hasta que poco a poco la va invadiendo la naturaleza. Finalmente los empleados salen de allí y acaban todos corriendo por el campo en una particular liberación.