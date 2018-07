Passenger se pone nostálgico en 'Heart's on fire'

Tras el enorme éxito de Let her go Passenger publica el tema Heart's on fire como primer sencillo de su próximo disco Whispers . Este tema habla de la nostalgia de cuando una relación no se da en el momento correcto, aunque esa persona sí hubiese sido la correcta en otro momento.

Passenger publica Heart’s On Fire como primer single de su nuevo álbum Whispers, su sexto álbum de estudio que verá la luz el próximo 9 de junio.

Heart’s On Fire es una poderosa canción de amor que comienza con delicados punteos de guitarra y va creciendo poco a poco hasta convertirse en una súplica dramática con un enorme despliegue de instrumentos de cuerda. Si cierras los ojos, puedes imaginarte que es una orquesta en el Royal Albert Hall la que está tocando.

"Heart’s On Fire es una canción nostálgica", explica Passenger. “Habla de cuando el “timing” con alguien no es el correcto, aunque la persona en cuestión podría estarlo. Y aunque no estés con esa persona en este momento, podría haber un momento en el futuro en el que la relación tenga más sentido.”

A principios del año pasado, Mike Rosenberg no imaginaba lo que cambiaría su vida. Su cautivante y rompedora balada Let Her Go fue lentamente conquistando los corazones de todo el mundo hasta posicionarse en el número 1 de las listas de ventas de más de 20 países, lo que permitió a Passenger procesar su éxito, acostumbrarse a las multitudes que van a verlo y, fundamentalmente, continuar escribiendo y grabando su música desgarradoramente hermosa.

Lo que no vas a escuchar en su nuevo álbum es el cambio producido por la fama en Passenger. Porque no ha existido. Whispers fue grabado en el mismo pequeño estudio de Sydney que su predecesor ganador de álbumes de platino, All The Little Lights, con el mismo co-productor (Chris Vallejo) y muchos de los mismos músicos.