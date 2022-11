'Patio De La Cárcel', la canción de Omar Montes y Farruko del disco 'Quejíos de un Maleante'

Omar Montes se atreve con el flamenco en Quejíos de un Maleante, su recién lanzado segundo disco en el que colabora con artistas de la talla de Farruquito, Duquende, Estrella Morente o Malú.

Es un disco de música urbana que se acerca al flamenco como nunca nadie lo había hecho, y al que le ha dedicado sus últimos años.

"Estoy muy contento con el resultado, pero ¿a qué precio? Dos años sin salir del estudio… Ya de loco, de psicópata, me compré un colchón y dormía en el estudio", contó en una entrevista con El HuffPost sobre el disco lanzado el jueves 24 de noviembre y que lo ha cambiado a nivel musical.

"Creo que con este disco sí me considero una estrella. Con este trabajo, he descubierto cosas de mí que ni yo mismo sabía", afirma sobre este trabajo.

'Patio de la cárcel', la canción de Omar Montes y Farruko

Omar Montes incluye en este disco Patio De La Cárcel, su primera colaboración con la estrella de reguetón Farruko. El puertorriqueño se adapta en esta canción al compás por tangos —un palo del flamenco con copla—sin perder el flow que lo ha convertido en estrella.

Los dos artistas toman parte de la letra de El patio de Godella, un clásico que interpreta La Choli, quien como Omar Montes canta eso de Mamá ya habla con el juez que me dé la libertad.

Omar Montes y Farruko hablan en este del sufrimiento de una madre por su hijo, al que detienen y llevan a una prisión. "Yo nunca había visto a mami llorar | Pero aun así no paraba de rezar | Al verla así, mis manos levanté | No lo pensé y de una me entregué", dice la letra de la canción, cuyo videoclip coprotagoniza l madre del preso.

La letra de 'El Patio de la Cárcel'

Adiós madre mía

Échame la bendición

Perdón por esta agonía

Que causé a tu corazón

Dobla rodillas por mí

Rézale a Dios por mí

Que tenga misericordia

Por la vida que escogí

En el barrio donde vivo

Me vinieron a buscar

Mamá, habla con el juez

Que me de la libertad

En el patio de la cárcel

Hay un charco y no ha llovido

Son las lagrimas de un preso

Que ha entrado y no ha salido

Cuatro de la madrugada entran le rompen la puerta

A la vieja con una orden de arresto

Agentes enmascarados con el chaleco puesto

“Señora entregue a su hijo, ¿O prefiere verlo muerto?”

Mi madre confundida estalla en llanto

Pide misericordia en medio del quebranto

Yo nunca había visto a mami llorar

Pero aun así no paraba de rezar

Al verla así, mis manos levanté

No lo pensé y de una me entregué

Yo le gritaba “¡Madre perdóneme,

Esto no se lo merece usted!”

En el barrio donde vivo

Me vinieron a buscar

Mamá, habla con el juez

Que me de la libertad

En el patio de la cárcel

Hay un charco y no ha llovido

Son las lagrimas de un preso

Que ha entrado y no ha salido

Yo tenía un mal presentimiento

De que algo mal iba a salir

Y antes de salir de casa

A mi viejita le pedí

Dobla rodillas por mí

Rézale a dios por mí

Que tenga misericordia

Por la vida que escogí

Salgo entregao’ puesto pa la vuelta

Si damo’ este palo me toca el 50

La cara tapá’ me enganché la 40

Por si algo sale mal le vacío el de 30

Toy viendo dimareo, una movida rara

Ya mate al contacto porque no nos da la cara

Detrás viene una patrulla y si viene y nos para

“Mi libertad no tiene precio, dispara” Para-ra-ra-rapae!

Suenan los fules

Llegan los azules

Tabala tanta sangre no había visto

Si salimos vivos de aquí es gracias a Cristo

Por fin lo conseguimos a base de palos

De donde venimos nadie nos daba la mano

La cara tapada nos encapuchamos

Confío en el de arriba que nunca me ha traicionado

En mi coro no hay chivato’, yeh

Con Los Fedes no hicimos trato

En la calle tengo un contrato’ yeh

Siempre real y nunca sapo, nunca sapo Yeiyeeh

En el coro si hay un chivato

Que con Los Fedes hizo un trato

Por mi cabeza hay un contrato

No son real estos son sapo, estos son sapos

En el barrio donde vivo

Me vinieron a buscar

Mamá, habla con el juez

Que me de la libertad

En el patio de la cárcel

Hay un charco y no ha llovido

Son las lagrimas de un preso

Que ha entrado y no ha salido