Paula Púa revela en Zapeando la original pedida de matrimonio que le hizo a su novio

En Zapeando han recordado el sorpresón que se llevó Lorena Castell cuando, en plena conexión en directo con Miki Nadal desde la playa, vio aparecer en pantalla a su chico, Rubén Bernal.

Durante esta aparición, muchos pensaron que Rubén podía sorprender a su chica pidiéndole matrimonio con Miki como cómplice. Sin embargo, nada de esto ocurrió pero ha servido para abrir el debate sobre la pedida de matrimonio en el programa, n la que es habitual que sea el hombre el que se arrodille con el anillo de compromiso.

Lorena ha asegurado que le parece algo anticuado que sea el hombre el que tenga que hacerlo. "En todo caso, a este se lo pediría yo. ¡Qué no se me escape!", ha añadido entre risas, a lo que Paula Púa ha confesado: "Que sepas que yo se lo pedí a mi chico en un karaoke".

¿Y a qué no hincaste rodilla?", ha querido saber Lorena Castell. "No. De hecho me subí a un puf que había. Primero me dijo '¿qué haces? y luego me dijo que sí", ha añadido Paula.

La presentadora de Zapeando ha aprovechado para preguntarle al resto de sus compañeros de mesa cuál sería su pedida ideal. "A mí me gustaría que cuánta menos gente hubiese delante, mejor", ha confesado Santi Alverú."Tú como jpelirrojo en