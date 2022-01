¿Quién es Paula Púa? Conoce a la cómica de 'Stand-up' y presentadora de los premios Feroz 2022

Es valenciana, tiene 29 años y su verdadero nombre es Paula Cantó. Paula Púa es una de las estrellas de la comedia de Stand-up y una reconocida guionista.

Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU Cardenal Herrera, se ha formado en el mundo de la comedia mediante la realización del Curso de Monólogos en la Escuela Técnica de Comedia. Su primera vez sobre un escenario fue hace tres años y desde ese momento su éxito no ha parado de crecer. Así hasta llegar a los Premios Feroz, que presenta este 2022 junto a Nacho Vigalondo.

La primera vez de Paula Púa en un escenario

Un show de micrófonos abiertos. Así es como Paula Púa comenzó a escribir su historia en la comedia. El bar donde actuó, de Álvaro Velasco, se llamaba el Superlativo. Pero esta actuación no fue determinante, la importante vino tiempo después, tras el verano de 2019. “Después de verano, habían vuelto los opens y estaba muy borracha y me volví a subir y me di cuenta de que era lo que siempre me había gustado”, contó en una entrevista con El Confidencial.

Todo había empezado a cambiar en marzo de 2019, cuando Paula Cantó, que todavía no había sido bautizada artísticamente como Paula Púa, trabajaba como redactora de la sección de cultura de ese diario. En aquel momento ya se había dado cuenta de que lo que verdaderamente le llenaba era escribir noticias de humor. “Me gustaba escribir mucho, pero no información. Me flipa hacer radio, pero humor, no dar el parte de los muertos en Siria”.

Un día recibió una llamada clave. “Me llamó Pau Escribano, que era el coordinador de guionistas de Todo es mentira, y me propuso hacer una prueba de guion”. Y lo demás, es historia.

Por qué se llama Paula Púa

El nombre de Paula Púa se lo debe a Twitter y a su carrera como periodista.

"Viene porque mi nombre real es Paula Cantó, y cuando empecé en el periodismo, que empecé muy pronto, (yo estudié periodismo y comunicación audiovisual) firmaba todos los artículos como Paula Cantó, y cuando empecé a hacer stand up me dio cosilla hacer humor con el mismo nombre con el firmaba artículos serios en un periódico" explicó en una entrevista con ¡Hola!

"Entonces quise separar ambos mundos y dije 'venga, me cambio el nombre para actuar', y cogí Púa porque yo en Twitter soy @pppua, que es el peor nombre que se puede tener jamás, porque te lo he dicho ahora mismo y no sabes cuántas 'pes' tiene. Es muy complicado. Pero cogí Púa y me lo puse como apellido momentáneo, porque dije 'bueno, esto ya me lo cambiaré, no creo que llegue a nada'... Y como Púa es un apellido real pues me vino bien. Si al final lo de Twitter es porque es Pau, y como estaba cogido pues cambié las letras de nombre. Me lo hice con 17 años (ríe). En fin, qué triste".

Stand-up Comedy, radio y televisión

La retaguardia, Comedy Gold, Calladitas estáis más guapas o Riot Comedy Fem son algunos de los espectáculos en los que Paula Púa ha trabajado, dando vida a personajes en numerosas salas y teatros. De hecho, en 2019 llevó su espectáculo de Stand-up comedy al festival Tracking Bilbao.

En la actualidad, tiene su propio espectáculo de comedia. Se llama Las supernenas y actúa en la Beer Station de Madrid junto a Ana Bravo y Helena Pozuelo. Pero Paula Púa también es presentadora y colaboradora de radio.

Púa trabaja como copresentadora en el late night Los Felices Veinte. También, es colaboradora en la sección de humor de Tarde Lo Que Tarde y escribe en el medio satírico El Mundo Today.

La estrella emergente del humor español ha puesto su voz en varios podcasts como Biotopía, de Manuel Bartual, y Esto no es lo que era, presentado por Frank Blanco.

Nada se le resiste a la joven cómica, tampoco la televisión, donde ya ha protagonizado importantes y memorables apariciones. Empezando por su monólogo en #StandUp3000 de Comedy Central, pasando por colaboración en el programa de humor de Atresmedia Zapeando, hasta llegar a participar en el programa de sketches Y si sí, junto a José Mota, y presentado por Santiago Segura.

La lista continúa. Paula Púa ha participado en series como Teorías Locas y la webserie de ficción Viejennials, ha sido colaboradora en el programa de humor Esto no es una serie, y procoductora de la serie de sketches Humor confinado.

Más allá de estos papeles, también ha hecho guiones de La noche D, presentado por Dani Rovira, y de la sátira política Todo Es Mentira, encabezado por Risto Mejide, con quién ha podido también colaborar a lo largo del programa.

Talento emergente de 'Stand-Up 3000'

Es evidente que Paula Púa se está convirtiendo en una de las mejores cómicas del panorama humorístico español, y fue el pasado 2021 cuando demostró que su talento no tiene límites.

En mayo de 2021, la cadena que ha convertido el monólogo en un arte, Comedy Central seleccionó a la joven como uno de los diez talentos emergentes de su Stand-up 3.000, junto a nombres consagrados de la comedia española como Dani Mateo, J.J. Vaquero y Valeria Ros.

Además, Paula Púa destaca en un momento en el que el círculo de cómicos profesionales está más abierto que nunca, ofreciendo más posibilidades para los nuevos talentos, entre ellos, más mujeres. “Los hombres que dicen que las mujeres no somos graciosas son lo que no son graciosos”, explicaba Paula Púa enEl Confidencial. “En algún curso de comedia coincidí con algún cómico talludito que en sus buenos tiempos había grabado para Paramount y que ahora se quejaba de que sus chistes ya no funcionaban porque el público se ha llenado de feminazis. Igual deberían renovarse ellos que ya huelen a cerrado".