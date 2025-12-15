La Pegatina anuncia nuevas fechas para su gira de regreso en 2026
La Pegatina suma nuevas fechas por lugares no solo dentro de España, sino también en varios destinos de Europa y América a lo largo de la primavera y verano de 2026.
La Pegatina ya nos había anunciado que su regreso era cuestión de tiempo, pero lo que nadie se esperaba era que lo hicieran con esta gira con hasta 26 conciertos a lo largo de España, América y Europa.
La semana pasada la banda nos sorprendía con el anuncio de las tres primeras fechas en Madrid y Barcelona, justo un año después de que anunciaran su retiro momentáneo de los escenarios.
"Ahora toca parar y coger fuerzas. Estamos seguros de que volveremos con más ganas que nunca de sacar música nueva y de darlo todo en los conciertos", confesaban en un post ya eliminado de su perfil.
Pero ya pasó el tiempo de apenarse. ¡La Pegatina está de vuelta! Así que no te pierdas esta oportunidad única para volver a cantar a todo pulmón sus canciones.
Dónde comprar las entradas
Las entradas se encuentran ya a la venta en la página web oficial de La Pegatina www.lapegatina.com.
¡Date prisa y no te quedes sin la tuya!
Todas las fechas de la gira
- 22 de marzo de 2026 · Miami (US) – ZeyZey Miami
- 26 de marzo de 2026 · Toluca (MX) – Landóforo
- 27 de marzo de 2026 · Puebla (MX) – Beat Puebla
- 28 de marzo de 2026 · Monterrey (MX) – Tecate Pal Norte
- 22 de mayo de 2026 · Madrid – Sala La Riviera
- 23 de mayo de 2026 · Madrid – Sala La Riviera
- 29 de mayo de 2026 · Barcelona – Festival Empremtes
- 30 de mayo de 2026 · Amurrio – Aiara Fest
- 22 de junio de 2026 - Madrid - Sala La Riviera
- 23 de junio de 2026 - Madrid - Sala La Riviera
- 26 de junio de 2026 · Plougonvelin (Francia) – Ouestival 29
- 28 de junio de 2026 · Ámsterdam (Países Bajos) – Paradiso
- 29 de junio de 2026 - Barcelona - Poble Espanyol. Empremtes
- 3 de julio de 2026 · Madrid – Festival Río Babel
- 9 de julio de 2026 · Torre del Mar – Weekend Beach Festival
- 10 de julio de 2026 · Gandia – Pirata Festival
- 11 de julio de 2026 · Tàrrega – Paupaterres
- 17 de julio de 2026 · Salou – Festiuet
- 24 de julio de 2026 · La Bisbal de l’Empordà – Empordà Music Festival
- 1 de agosto de 2026 · Bueu – SonRías Baixas
- 6 al 8 de agosto de 2026 · Aranda de Duero – Sonorama Ribera
- 7 de agosto de 2026 · Aranda de Duero – Sonorama Ribera
- 8 de agosto de 2026 · Aranda de Duero – Sonorama Ribera
- 14 de agosto de 2026 · Tarazona de la Mancha – Tarazona Directo
- 15 de agosto de 2026 · Villena – Aupa Lumbreiras
- 22 de agosto de 2026 · Almería – Cooltural Fest