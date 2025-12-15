La Pegatina anuncia nuevas fechas para su gira de regreso en 2026

Cartel de anuncio de las primera fechas de La Pegatina | Instagram @lapegatina

La Pegatina ya nos había anunciado que su regreso era cuestión de tiempo, pero lo que nadie se esperaba era que lo hicieran con esta gira con hasta 26 conciertos a lo largo de España, América y Europa.

La semana pasada la banda nos sorprendía con el anuncio de las tres primeras fechas en Madrid y Barcelona, justo un año después de que anunciaran su retiro momentáneo de los escenarios.

"Ahora toca parar y coger fuerzas. Estamos seguros de que volveremos con más ganas que nunca de sacar música nueva y de darlo todo en los conciertos", confesaban en un post ya eliminado de su perfil.

Pero ya pasó el tiempo de apenarse. ¡La Pegatina está de vuelta! Así que no te pierdas esta oportunidad única para volver a cantar a todo pulmón sus canciones.

Dónde comprar las entradas

Las entradas se encuentran ya a la venta en la página web oficial de La Pegatina www.lapegatina.com.

¡Date prisa y no te quedes sin la tuya!

Todas las fechas de la gira