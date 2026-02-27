Bad Gyal adelanta detalles de su actuación en los Goya: "He encontrado un punto"

Bad Gyal tiene grandes proyectos para este 2026. La artista estrena su segundo álbum de estudio, Más cara, el 6 de marzo, y con él llega una ambiciosa gira con la que la artista ha colgado numerosos carteles de sold out.

La intérprete de Choche apuesta por empaparse de las raíces del reguetón en su nuevo disco, pero a la espera de escuchar sus nuevas canciones la catalana presentará su nuevo álbum en los Goya de este 2026.

El anuncio de su participación en los premios del cine fue una gran sorpresa por el estilo urbano de la artista. Ahora, ella misma se ha pronunciado sobre lo que el público podrá ver con su actuación en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

"He encontrado un punto que los represente a ellos [los Goya], que me represente a mí y sobre todo que represente a Barcelona, que esta vez son aquí los premios", ha reflexionado.

Y es que Bad Gyal es de la capital catalana: "Creo que por eso también en parte he sido escogida para actuar, soy de aquí y soy representación de esta ciudad. Espero hacerlo bien".