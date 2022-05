La Pegatina: "Hemos recorrido más de 30 países con más de 1.500 conciertos"

Son un revulsivo emocional, una fiesta para los sentidos. La Pegatina regresa con fuerza dos años después de su último disco, Darle la Vuelta (2020), convertidos en los perfectos guías turísticos y espirituales de un viaje musical por diferentes partes del mundo.

Se trata de su undécimo álbum de estudio, un trabajo que les consolida como una de las bandas más activas de nuestro país. Tienen energía para dar y regalar. Ese es su objetivo: contagiar vitalidad con música para saltar y letras para cantar, gritar y reflexionar.

Hacia Otra Parte, un viaje por el mundo

Con solo una canción en solitario, Hacia otra Parte se alza como el disco con más proyección internacional de la banda catalana. Todos los artistas que colaboran son extranjeros.

Desde los argentinos Auténticos Decadentes hasta la brasileña Flavia Coelho, con la que reflexionan sobre la crisis migratoria y la indiferencia de los Gobiernos en Culpa do Mar.

"Nos liamos y de repente dijimos 'tenemos un disco hecho' sin querer", cuentan. Las nuevas vías de comunicación y la facilidad para grabar con todos ellos sin necesidad de desplazarse ha facilitado la logística, pero eso no significa que La Pegatina esté quieta.

Acaban de terminar una gira por Europa y su agenda para lo que queda de 2022 está casi colapsada. "Este año nuestro directo tiene vestuario, escenografía y un montón de elementos escénicos que vienen más del mundo del teatro. Está siendo super divertido ponerlo en práctica", aseguran.

"Sí, existen ciudadanos de primera y de segunda"

Cuando Open Arms les invitó a su barco entendieron las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones que se desviven por ayudar a los que se juegan la vida para buscar un futuro mejor. De ahí nació Culpa Do Mar, un tema en el que critican cómo las autoridades se desentienden de la gente que muere en el mar. Si no es culpa de ellos, será Culpa Do Mar.

La actualidad de las relaciones internacionales y la situación que vive ahora mismo Ucrania tras la invasión rusa plantea preguntas sobre los protocolos de acogida de los refugiados. La ultraderecha y los medios de comunicación no ayudan a la hora de desestigmatizar y combatir el racismo. Unos sí, otros no.

"No sé si fue el de VOX que dijo 'a estos sí que hay que acogerlos que son blanquitos' como nosotros. Ese tipo de comentarios fomentan el racismo y el racismo desemboca en que haya gente de primera y gente de segunda", analiza Adrià Salas.

Casi 20 años sobre los escenarios

El año que viene se cumplen 20 años desde que formaron esta banda de género inclasificable y el balance no puede ser más positivo. Sus cifras son escandalosas. "Hemos viajado, hemos recorrido más de 30 países, más de 1.500 conciertos y hemos aprendido muchísimo", reconocen.

Para este aniversario tan especial tienen pensadas algunas sorpresas y material nuevo. Publicarán "un libro cómic de anécdotas" de sus viajes y para finales de este año están trabajando en "un nuevo EP en catalán".

Con una carrera tan dilatada como la suya y temas tan conocidos como Mari Carmen o Lloverá y Lloveré, a veces se corre el riesgo de que la propia banda coja cierta manía al hit en cuestión. Le pasó a Santi Balmes, líder de Love of Lesbian, con El Club de Fans de John Boy. Pero a ellos no.

"Lo bueno es que el público no está solo esperando esa canción, sino que la gente en un concierto de La Pegatina disfruta desde el minuto uno y eso es muy bueno, significa que hay trabajo detrás", aseguran.