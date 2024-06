Pignoise conquista L'Hospitalet de Llobregat con su versión más personal en acústico

Los rockeros nunca mueren y, sino, que se lo digan a Álvaro, Pablo y Héctor, los miembros de la popular banda de rock Pignoise, que han dado uno de sus conciertos más especiales en la Sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat de la mano de Europa Fm.

La banda ha creado un espectáculo muy especial con motivo del lanzamiento de su último disco 20 aniversario, ofreciendo un show en acústico que ha creado una atmósfera íntima y personal, acercando mucho más a todos los fans que se han congregado.

Pignoise ha creado un show en acústico muy íntimo y personal

Durante todo el directo sus fans no han dejado de corear los éxitos de las dós décadas de carrera que llevan los madrileños sobre el escenario. Todo me da igual, Estoy enfermo, Nada que perder, Sube a mi cohete, Cama vacía… No había tema que no erizase el vello a quienes han disfrutado del Pignoise más profundo.

Sus fans ha coreado cada uno de los éxitos de las dos décadas del grupo sobre los escenarios.

De cara al futuro más inmediato, Álvaro y sus compañeros animaron a los asistentes a revivir el momento el próximo mes de noviembre, cuando volverán a realizar un concierto en Cataluña, esta vez en el Sant Jordi Club.

Álvaro y sus compañeros animaron al público a acudir al concierto de noviembre del Sant Jordi Club.

20 aniversario ha condensado la trayectoria que ha convertido a Pignoise en una de las bandas más reconocidas del panorama nacional, por eso no extraña que el álbum cuente con colaboraciones de la talla de Andrés Calamaro, Loquillo, Los Secretos, David Summers, Rulo, Taburete, Hens, Marlena y Pole.