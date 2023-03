Piqué se pronuncia sobre la canción de Shakira y Bizarrap: "Los padres tenemos una responsabilidad"

Shakira sigue siendo la reina de la música latina después de todas las canciones que le ha dedicado a Piqué, sin embargo, la más directa es la sesión #53 con Bizarrap, en la que la colombiana no se anda por las ramas y deja claro cómo se siente después de la infidelidad con Clara Chía.

Con palabras como 'clara-mente' o 'sal-pique', la intérprete de Loba optó por ser directa y atacar tanto a su ex como a su nueva pareja.

La "responsabilidad" de los padres, según Piqué

El futbolista ha mantenido durante estos meses una actitud discreta y no ha querido decir que es lo que piensa realmente de esta canción. Sin embargo, durante una entrevista en RAC1, el catalán ha roto su silencio y ha explicado por primera vez qué opina de esta colaboración con el productor argentino.

A pesar de que en ningún momento ha mencionado el nombre de Shakira, ha confesado que "obviamente" ha escuchado este tema, pero ha aclarado que "no quiere hablar de eso porque no toca".

El catalán ha sido preguntado por la repercusión que la canción ha tenido y él ha querido mandar un mensaje: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien".

De hecho, también se ha expresado sobre que uno de sus hijos asistiera a Nueva York o que el otro estuviera con él para un evento de la King's League: "Yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices".

"Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores y yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Cuando te haces mayor no hay una lección de como ser padre", ha aclarado Piqué.

Con estas declaraciones, el futbolista se ha pronunciado por primera vez sobre la canción de su ex sobre él y su actual pareja Clara. Se observa que ha preferido mantener un perfil discreto y no atacar directamente.