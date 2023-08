El plan de Madonna para que Britney Spears vuelva a los escenarios cinco años después de su último concierto

Madonna tiene un plan. La cantante de 65 años quiere devolver a Britney Spears a los escenarios y su próximo objetivo es que la cantante se una a su gira Celebration.

Fuentes cercanas a la reina del pop han adelantado la noticia a Page Six, que recuerda que ambas cantantes mantienen una estrecha relación desde hace años y señala que podrían compartir agente. Madonna fue una de las invitadas a la boda de Spears con el modelo Sam Asghari, su expareja desde este mes agosto, con quien estuvo siete años de relación y 14 meses de matrimonio.

En la boda cantaron la famosa canción de Madonna Vogue y también recrearon el beso que las dos cantantes se dieron, no sin polémica, en la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards 2003.

Según recoge la citada publicación, el plan de Madonna para Britney Spears es previo a su separación pero tuvo que retrasarse por los problemas de salud que la cantante sufrió a finales de junio. Madonna tuvo que ser ingresada en la UCI por una infección bacteriana.

"Madonna quería inicialmente que Britney se uniera en la gira de este año", apunta una fuente a la publicación. "Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Foro Kia [de Los Angeles]". El reciento acogerá cinco de los conciertos del Celebration Tour de Madonna programados para los días 4, 5, 7, 9 y 11 de marzo de 2024.

Los conciertos iban a ser inicialmente en 2023 cuando se celebran 20 años de su actuación en los MTV Video Music Awards cuando se dieron el histórico beso que crearon en la boda de Britney Spears y que Madonna querría en esta gira organizada para celebrar 40 años en la música.

Además este 2023, el 20 de octubre, se cumplen también 20 años del lanzamiento de Me Against the Music, su exitosa colaboración incluida en el álbum In The Zone de Spears.

Spears, cuya tutela de 13 años terminó con éxito en noviembre de 2021, no ha actuado en público desde el 21 de octubre de 2018. Su último concierto fue en Austin (Texas) como parte de su gira Piece Of Me.

Más de cinco años después de ese último show, el plan de Madonna se presenta como un plan perfecto para vivir un nuevo momento histórico.