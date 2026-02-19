Los Premios Especiales de los Premios Lo Nuestro 2026

Aparte de los 248 nominados para los Premios Lo Nuestro 2026, existen otros cinco artistas que ya saben que van a recibir un galardón esta noche: los Premios Especiales.

Estos premios serán entregados por primera vez en esta 39.ª edición con el objetivo de rendir homenaje a grandes figuras de la música latina.

En total, son cinco las estatuillas que se entregarán por este motivo: Premio Lo Nuestro Ícono Urbano, Premio Lo Nuestro A La Trayectoria, Premio Lo Nuestro Legado Musical, Premio Visionario De Lo Nuestro y Premio Lo Nuestro A La Excelencia.

A continuación, te contamos quiénes son los artistas que recibirán cada premio:

Juanes, Premio Lo Nuestro a la Trayectoria

Con más de treinta años de carrera a sus espaldas, Juanes será galardonado con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. El colombiano comenzó dentro de la banda de metal Ekhymosis en los 90 y en los años 2000 lanzó su primer álbum como solista, Fíjate Bien, el cual le hizo ganar su primer Latin Grammy.

Desde entonces, ha publicado un total de 11 álbumes, consagrándose como una figura de referencia dentro de la música latina con míticos temas como A Dios le pido y La Camisa Negra.

En total, ha conseguido 27 Latin Grammys y 4 Grammys, en otros premios.

Arcángel, Premio Lo Nuestro Ícono Urbano

A sus 40 años, Arcángel sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la música latina, por lo que recibirá en esta edición el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Al comienzo de su carrera, formó un dúo con De La Ghetto, lanzando éxitos como Ven Pégate y Mi Fanática. No sería hasta 2007 que comenzaría su carrera en solitario, lanzando su primer disco El Fenómeno en 2008.

El estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana ha publicado grandes temas como Me acostumbré (junto a Bad Bunny), La Jumpa y Me prefieres a mí.

Paloma San Basilio, Premio Lo Nuestro a la Excelencia

Entre estos premios también contamos con reconocimiento para el arte español, siendo Paloma San Basilio la seleccionada para recibir el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Con más de 50 años de carrera y 16 millones de discos vendidos, Paloma San Basilio es una artista multidisciplinar. Comenzó en el teatro musical en los años 70, protagonizando la versión española de Evita en 1980; y nos representó en Eurovisión en 1985 con la canción La fiesta terminó, quedando en el 14.º puesto.

En 2013 realizó su gira de despedida de grandes escenarios, pero su música estará más viva que nunca gracias a temas como Juntos, Beso a Beso... dulcemente y Luna de miel.

Los Bukis, Premio Lo Nuestro Legado Musical

A pesar de su disolución en 1996 por el inicio de la carrera en solitario de su integrante Marco Antonio Solís, la banda volvió a reunirse en 2021 con una gira de reencuentro que finalizará en 2026.

Ahora, recibirán el Premio Lo Nuestro Legado Musical por su trayectoria, la cual cuenta con grandes éxitos como Acepto mi derrota, A donde vayas o Yo te necesito.

La banda inició su recorrido en México en 1975, convirtiéndose en uno de los referentes de la música latina y recibiendo incluso una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010.

Manolo Díaz, Premio Visionario de lo Nuestro

En sus inicios, Manolo Díaz fue parte del dúo Los Sonor en los años 60, época del pop ye-yé en España, pero, tras continuar su carrera en solitario, decidió dar el paso a la producción y la composición musical.

Como compositor, trabajó con artistas como Massiel (Rufo el pescador) o Los Bravos (Los chicos con las chicas) y como productor ha trabajado para cantantes como Rocío Durcal o Raphael. Pero también ha trabajado en cargos ejecutivos en empresas como la CBS y como descubridor de talentos y gestor musical.

Por todo su trabajo, recibirá el Premio Visionario de lo Nuestro a sus 85 años.