Las pruebas definitivas de que 'Todo contigo' de Álvaro de Luna está dirigida a Laura Escanes

En el Zevra Festival, Álvaro de Luna sacó al escenario a su pareja, Laura Escanes y cantaron juntos Todo contigo, una balada romántica que está dirigida a la modelo. Antes de romper el estribillo el artista dijo a los cuatro vientos “Es por ti” mientras la miraba y en su Instagram también le dedicó unas bonitas palabras que prueban que ella fue su inspiración.

Aunque lo guardaron mucho tiempo en secreto, la pareja ya no tiene miedo para subir fotos y mensajes a sus redes sociales mostrando su relación. Uno de los temas más conocidos del exmiembro de Sinsinaties Todo contigo y hace poco el artista ha dejado caer que se la dedica a la influencer.

Las señales Laura Escanes

La primera señal tuvo lugar el día que se lanzó la canción. Laura Escanes subió el 17 de marzo una historia a su Instagram donde se mostraba orgullosa por su pareja. "Hoy ha salido esta canción. Me da igual ser intensa, y decir lo que siento cuando escucho y veo el amor y pasión con el que haces las cosas. Te admiro muchísimo y me haces feliz", escribía la influencer sobre un fondo negro. Más abajo compartía también una captura de un mensaje del artista que pone “Quiero hacer todo contigo”, una de las frases más icónicas de la letra.

Álvaro de Luna lo confirma

Toda la canción está llena de referencias a lo que el cantante ha demostrado en más de una ocasión sentir por Laura, la más clara cuando subió un texto rememorando el momento del concierto en Valencia.

"De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón", comenzaba diciendo y confirmando definitivamente a quién se la dedica.

Unas palabras que se corresponden perfectamente con el principio de la letra: “Una casualidad cuando te conocí/ ¿Cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí?/ Por primera vez en las mil y una dudas, ya no queda ninguna/ Y aunque perdí la fe, la recuperé, pero esta vez…Tú me has devuelto las ganas /Yo quiero todo contigo/ Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya/ Y la luna sea testigo”.

La descripción de una foto que subió Laura Escanes disfrutando de unas vacaciones juntos, hacía un guiño muy claro a esa parte de Todo contigo.

“Toda la vida entera/ Como lo hizo cualquiera/ Yo quiero darte mi amor/ Toda la vida, toda la vida”, continúa la canción, un mensaje que se corresponde con lo que subió de Álvaro de Luna a su historia.

"Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que está. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", publicaba el cantante.