Ya puedes escuchar 'TQG', la canción de la venganza de Shakira y Karol G

Shakira y Karol G empezaron el año trabajando y ahora se disponen a recoger los frutos de su esfuerzo. La periodista Laura Fa contó en Mamarazzis que el pasado 6 de enero las artistas se encontraron en Barcelona para grabar allí el videoclip de su primera colaboración musical.

Ha habido que esperar más de un mes para ver el vídeo hecho realidad. Shakira y Karol G le cantan al desamor, el despecho y el desengaño en una canción que, inevitablemente, evoca al público a pensar en sus relaciones fallidas. La letra no tiene desperdicio.

Karol G ya le dedicó varias 'tiraderas' a su ex, Anuel AA, y lo de Shakira con Te Felicito, Monotonía y la sesión #53 con Bizarrap es la venganza musical definitiva. El 2023 se plantea como el año del renacimiento femenino.

TQG es la abreviatura de 'te quedé grande', una frase de la que mucho se ha hablado en las últimas semanas. La primera pista de que este era el título oficial de la colaboración la dio Karol G cuando acudió a un partido de Los Ángeles Lakers con una camiseta con ese eslogan.

La segunda coincidencia es que no se trata de un verso nuevo: en la sesión #53 Shakira canta 'a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú'. En el mundo de las venganzas y tiraderas musicales no se deja nunca nada al azar.

Cómo nació 'TQG': Karol G se lo propuso a Shakira

Según contó Karol G en una extensa entrevista en The New York Times, Shakira y ella llevaban años planeando una colaboración musical pero no habían encontrado la cancion idónea para llevarla a cabo.

Así, cuando Karol vio que Shakira hablaba -y cantaba- abiertamente sobre su ruptura y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de desamor en el que se "dejaba ir mucha ira" y que iba a incluir en su disco Mañana Será Bonito, el cuarto de su carrera.

Shakira escuchó el tema y no se lo pensó mucho a la hora de aceptar. "Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'", cuenta Karol G sobre ese día en el que Shakira le confirmó que trabajarían juntas.

Fue entonces cuando las dos artistas se pusieron manos a la obra y terminaron juntas los últimos arreglos de la canción, que según la definió NY Times es "una balada en tono menor teñida de reggaeton que hierve hermandad".

Colapso en Times Square antes del estreno oficial del videoclip

Horas antes de su estreno oficial, Karol G hacía un llamamiento a través de sus redes sociales en el que animaba a los seguidores que estuviesen en Nueva York se desplazasen hasta Times Square a una hora concreta para recibir "una sorpresa".

La confusión se convirtió en un caos cuando decenas de personas dieron por sentado que las artistas aparecerían allí mismo en carne y hueso y empezaron a atravesar Manhattan corriendo para encontrarse con ellas. Nada más lejos de la realidad.

En uno de los luminosos de Times Square se proyectaron durante varios minutos unas imágenes inéditas del videoclip oficial de TQG, que se grabó el Barcelona el pasado 6 de enero.

Tal fue la avalancha de personas que incluso las autoridades tuvieron que frenar la estampida con varios policías a caballo.

Letra de 'TQG (Te Quedé Grande)'

La que te dijo que un vacío

se llena con otra persona te miente

es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

te fuiste diciendo que me superaste

que conseguiste nueva novia

lo que ella no sabe es que tú

todavía me estás viendo toda' la' historia'

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

y lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

No tengo tiempo para lo que no aporte

ya cambié mi norte

haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows

el parking, el pasaporte

estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

se te nota (mmm sí)

Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

que te quedó grande la bichota

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

(Shakira, Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse Triple M

Más buena, más dura, más level

Volver cotigo never

tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Y yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

pero si ella supiera que me buscas todavía

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

(Ovy on the drums)

Mi amor es que usted se alejó mucho

y yo de lejos no veo bebé

TQM pero TQG

Fuck you

Barranquilla, Medallo