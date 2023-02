Todas las referencias y detalles ocultos en el vídeo de 'TQG', de Karol G y Shakira

A pocos días de su lanzamiento, 'TQG' (Te quedó grande), la colaboración de Karol G y Shakira ya se ha convertido en todo un exitazo.

Como era de esperar, la letra está repleta de referencias e indirectas a sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué que ya desgranamos en Europa FM.

Pero el videoclip que acompaña el tema, también tiene numerosas referencias que muchos usuarios de Twitter han ido analizando. La usuaria @MelanyMora2605 ha hecho un hilo con algunas referencias realmente sorprendentes.

'El show de Truman'

El show de Truman (1998) es la película protagonizada por Jim Carrey en el que da vida a Truman Burbank, un hombre en el que toda su vida desde que nació fue televisada sin que él lo supiera hasta que, finalmente, descubre el engaño.

La primera referencia que encontramos a esta película fue en la promoción que hicieron en Times Square de Nueva York, donde junto a un adelanto del vídeo, había un cartel luminoso en el que ponía "Tu show favorito ha llegado a su fin".

Por otro lado, la escena final del videoclip es similar a la de la película, cuando tanto Truman como Shakira y Karol salen de ese mundo ficticio y descubren la realidad, representado por una puerta que da a un fondo azul con unas escaleras.

Además, durante el vídeo hay pequeños guiños a la película, como la aparición del productor del programa viendo lo que está ocurriendo o el espectador dentro de la bañera disfrutando del show.

Qu hayan escogido esta película como referencia, además de para mostrar cómo se dan cuenta de un engaño, es para dejar claro lo expuestas que han estado sus vidas privadas, especialmente su relaciones, ante todo el mundo. Personas que han seguido todos sus altibajos sentimentales como si de un programa de entretenimiento se tratase.

Las frases que hablan sobre situaciones reales

Aunque TQG es una canción muy basada "en hechos reales", siempre puede haber algo de ficción en las letras de las canciones. Sin embargo, hay ejemplos claros de situaciones que sí pueden estar ocurriendo.

Cuando Karol canta "Ahora tú quieres volver, se te nota, se te olvidó que estoy en otra", podemos recordar las veces que Anuel AA le dedicó canciones en sus conciertos después de romper. Una reconciliación que nunca existió.

Por su parte, Shakira canta "Ya te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias". Esto podría estar ocurriendo porque Gerard Piqué no ha dejado de seguir a Shakira en Instagram, por lo que podría continuar viendo el contenido que pone su expareja y ella darse cuenta.

Las fases del duelo: vacío, el hielo, el fuego y el resurgir de las cenizas

Cuando una ruptura sentimental es traumática, la persona que se da cuenta de la traición se encuentra con una sensación de vacío absoluto. De ahí a que el videoclip empiece con ambas cayendo al vacío sobre un cielo gris.

Shakira cayendo al vacío // SMG

Una de las primeras fases del duelo tras el shock inicial, es una sensación de incredulidad, de no asimilar lo que ha ocurrido. Esto lo representan con los paisajes helados, que representan que todavía no pueden sentir ni asimilar lo que les ha ocurrido.

Shakira en el vídeo de 'TQG' // SMG

Más adelante, aparecen bailando entre agua y llamas, lo que puede representar las fases de la tristeza y de la ira que tiene el duelo.

Karol G y Shakira en 'TQG' // SMG

Por último, justo antes de la escena en la que salen de El show de Truman, las artistas aparecen en un paisaje lleno de cenizas con una actitud de lo más fuerte. Sería la fase final del duelo, la del "resurgir de las cenizas" y hacerse más fuerte.