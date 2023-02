La letra de 'TQG ' demuestra que es una venganza: Shakira y Karol G, contra Anuel AA y Piqué

Era el año 2018 y Karol G y Anuel AA se convertían en una de las parejas más seguidas de la música latina.

Sus románticas declaraciones de amor en las redes sociales, los sensuales temas en los que colaboraban -como Secreto o Culpables- y la pasión que derrochaban los posicionaron en el punto de mira de sus seguidores, que celebraban cada paso que daban en su relación.

Fueron tres años de amor en jets privados, vacaciones en destinos paradisíacos e incluso una pedida de mano. Sin embargo, sus caminos se separaron y en febrero de 2021 la pareja comunicaba su ruptura.

"Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó", decía la colombiana en sus redes sociales, donde desmintió que hubiese terceras personas involucradas en su separación.

Los detalles de 'TQG' con Shakira

Mañana Será Bonito, el nuevo disco de Karol G, se estrena este 24 de febrero.

Bad Gyal y Quevedo se unen a la colombiana para dos esperadísimas colaboraciones, pero sin duda alguna la canción que más expectación ha creado es la unión de Karol G con la de Barranquilla, bautizada TQG (Te quedé grande).

Según Karol G ha contado a New York Times en una reciente entrevista, Shakira y ella llevaban años planeando una colaboración musical pero no habían encontrado la canción idónea para llevarla a cabo. Así, cuando Karol vio que Shakira hablaba —y cantaba— abiertamente sobre su ruptura con Gerard Piqué y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de desamor en el que se "dejaba ir mucha ira" y que iba a incluir en su disco Mañana Será Bonito.

"Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'", asegura Karol G sobre la reacción de Shak al escuchar el tema. El NY Times la define como "una balada en tono menor teñida de reggaeton que hirve hermandad".

La letra de 'TQG' que se ha filtrado

Así, todos los ojos -y oídos- están puestos en la letra de esta colaboración. Son muchos los que se preguntan si habrá dedicatorias explícitas para sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA. El videoclip se grabó el pasado 6 de enero en Barcelona.

Son dos versos muy concretos los que se han filtrado de la letra de esta canción.

Karol G canta "al menos conmigo, yo te mantenía bonito" y Shakira hace referencia a su canción Monotonía: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía".

Dos reveladores pistas que demuestran que TQG es una nueva venganza musical.

'Mamiii', el tema en el que Karol G destripa su ruptura

Que el 2023 ha sido el año en el que Shakira puso punto y final a de manera pública a su matrimonio no es ningún secreto. Su sesión 53 junto a Bizarrap demuestra que ha renacido como un ave fénix.

Ya confesó que para ella "escribir música era como ir al psiquiatra". Sus letras son autobiográficas y las de Karol G también.

No es la primera vez que la cantante de Provenza hace referencia en sus letras a su pasada relación con Anuel. Ya en su canción Mamiii, estrenada en marzo de 2022 junto a Karol G, se desahogaba llamándole 'pendejo'.

"Ya sé que fui mucha mujer / y no lo viste por pendejo" o "Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así", canta la colombiana.

La respuesta de Anuel AA, enfadado

Un mes después del estreno de la canción, la cantante la cantaba en el Festival Coachella, algo que provocó que Anuel AA rompiese su silencio y cargase contra la que había sido su expareja durante tres años.

"Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo", aseguró antes de dejar caer que todo era una manipulación.

"Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera", añadía.

Yailin, la ex de Anuel, carga contra Karol G

Tanto revuelo causaron los versos de Karol G que hasta Yailin, que en aquel momento todavía era pareja de Anuel AA, cargó contra la artista.

"Nadie te ha vuelto a llamar y tú eres la que está llorando… A los hombres no les gustan las mujeres serias, a los hombres les gustan las mujeres malas", dijo en las redes, desmintiendo de esta manera que Anuel le hubiese pedido una segunda oportunidad a su expareja.

Este mes de febrero Yailin y Anuel AA, que se casaron el 11 de junio de 2021 en una ceremonia civil, reconocían que su relación se había roto.

A pesar de emprender caminos separados, continuan con su deseo de formar una familia y ser padres. Tanto es así que el reggatonero tuvo que calmar los ánimos de algunos fanáticos que cargaron contra Yailin, que está embarazada.

"Esa niña trabaja, va a ser madre ahora. Luchadora, sola, desde pequeña, por su familia. Apóyenla, entiende lo que te digo. No estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija", dijo.

Aunque se desconoce en qué fechas llegará al mundo la hija de Yailin y Anuel, la pequeña ya tiene nombre. Sus padres se han referido a ella como Cattleya en sus redes sociales. "Estoy esperándola super feliz", declaró el cantente, que ya es padre de un niño llamado Pablo, de nueve años, fruto de una relación del pasado.