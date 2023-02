Desgranamos la letra de 'TQG' de Shakira y Karol G: las referencias e indirectas a Anuel AA y Piqué

Karol G y Shakira llevaban años queriendo grabar una colaboración juntas pero no habían encontrado la canción perfecta para llevarla a cabo. Pero cuando La Bichota vio que Shakira hablaba -y cantaba- sobre sus propias experiencias personales de desamor, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de deasmor en el que "se dejaba ir mucha ira" y que iba a incluir en su disco Mañana será Bonito. Así lo contó la propia Karol G cuando New York Times le preguntó por cómo nació el featuring.

Shakira escuchó el tema y no se lo pensó mucho a la hora de aceptar. "Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'", cuenta Karol G sobre ese día en el que Shakira le confirmó que trabajarían juntas.

Fue entonces cuando las dos artistas se pusieron manos a la obra y terminaron juntas los últimos arreglos de la canción, que según la definió NY Times es "una balada en tono menor teñida de reggaeton que hierve hermandad".

La letra de TQG (Te Quedó Grande), un retrato de sus experiencias personales

No dejan títere con cabeza. Sus experiencias pesonales se convierten en un relato musical en el que las artistas reniegan del victimismo y se alzan como mujeres poderosas.

Karol G ya le dedicó varias 'tiraderas' a su ex, Anuel AA, y lo de Shakira con Te Felicito, Monotonía y la sesión #53 con Bizarrap ha sido la venganza musical definitiva. Ahora renacen juntas como

[Intro: Karol G]

💥 La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

💥 Es como tapar un herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (No; papi)

Contexto: ¿Un clavo saca a otro clavo?

Karol G está soltera y Shakira también. Hace ya un tiempo que rompieron sus relaciones pero de momento no han afianzado un nuevo amor. Saben que el tiempo lo pone todo en su sitio y prefieren darse espacio para sanar y construir algo mejor más adelante, sin necesidad de buscar rápidamente un reemplazo que tape carencias. Dicen que un clavo saca a otro clavo, pero buscar constantemente el amor y la validación en los demás puede ser síntoma de dependencia emocional.

Después de romper con Karol G, Anuel comezó a salir con Yailin La Más Viral y Gerard Piqué ya paseaba de la mano con Clara Chía cuando no había firmado su divorcio con la de Barranquilla.

[Coro: KAROL G & Shakira]

Bebé, ¿qué fue?, ¿no pues que muy tragaíto'? (-íto')

💥 ¿Qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo errores no repito (Ey, papi)

💥 Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al meno' yo te tenía bonito

👉 Contexto: no tropezar dos veces con la misma piedra

Que tu ex pareja intente llamar tu atención después de una ruptura no es la mejor estrategia para conseguir superarlo. Shakira y Karol G se burlan aquí de esos intentos de sus ex de reconquistarlas después de una traición a base de nostalgia, recuerdos y palabrería barata. Shakira y Karol G no chocan dos veces con la misma piedra.

[Verso 1: Shakira]

💥 Verte con la nueva me dolió (Dolió)

💥 Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río

👉 Contexto: él busca un reemplazo y ella mejora su vida

Shakira ha visto cómo el padre de sus hijos hacía vida pública con su neva pareja nada más abandonar la casa familiar. Lo de Clara Chía ha sido un auténtico terremoto, con la historia de la mermelada y la nevera como cúspide del engaño. Pero después de una traición así, el karma hace efecto.

Mientras Shakira se embolsa millones y colapsa el planeta con su nueva música, a Piqué solo le queda llamar la atención de la prensa comprándose un Twingo.

[Verso 2: KAROL G & Shakira]

No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte

💥 Haciendo dinero como deporte (Ah)

💥 Llenando la cuenta, los show', el parking y el pasaporte (Ey)

'Toy más dura dicen los reporte'

Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí

'Pérame ahí, que yo soy idiota (Ah)

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

👉 Contexto: las mujeres no lloran, las mujeres facturan

"Haciendo dinero como deporte" podría ser el nuevo "las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Recuperar el poder y la autonomía después de haber compartido una vida con alguien se antoja difícil pero muy satisfactorio. Qué mejor manera de sacarle partido a las lágrimas que convirtiéndolas en billetes. Pero los beneficios para Karol G y Shakira no son solo económicos. Un corazón roto siempre puede volver a latir. Solo hace falta recuperar el amor propio.

[Verso 3: Shakira & KAROL G]

💥 Tú te fuiste y yo me puse triple M

💥 Más buena, más dura, más leve

Volver contigo never, tú eres la mala suerte

Porque ahora la' bendicione' me llueven

Y quiere' volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

💥 Tú buscando por fuera la comida

💥 Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía (A la mía)

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero si ella supiera que me busca' todavía

👉 Contexto: tú buscando fuera la comida, yo diciendo que era la 'monotonía'

Otra referencia al engaño en la que además se parafrasea una de las canciones más recientes de Shakira, Monotonía, su bachata con Ozuna. Mientras la cantante buscaba explicaciones a los problemas de su matrimonio, él vivía su vida para luego intentar recuperar la casa a la que un día prendió fuego.

[Outro: KAROL G]

O-O-Ovy On The Drums

Mi amor, es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos ya no veo, bebé

💥 TQM pero TQG, jajaja

Barranquilla, Medallo

👉 Contexto: TQM pero TQG (te quiero mucho pero te quedé grande)

Dicen que la distancia hace el olvido. Te quiero mucho pero te quedé grande es, sin lugar a dudas, la frase que lo resume todo: Shakira y Karol G lo dieron todo por amor pero una relación es cosa de dos.