¿Por qué Australia participa en Eurovisión?

Un total de 37 países compiten en Eurovisión 2023 y entre ellos vuelve a aparecer Australia, que se une a la segunda semifinal con la canción Promise de la banda Voyager.

El país de Oceanía vuelve un año más al festival de música europeo, que en esta ocasión se celebra en Liverpool, y la pregunta vuelve a surgir entre quienes siguen la celebración del certamen. ¿Por qué Australia participa si no es un país de Europa?

La historia de Australia en Eurovisión

La primera aparición de Australia en el certamen fue en 2015, pero lo hizo de forma excepcional al ser invitado por la organización con motivo del 60º aniversario del festival.

Esta invitación vino dada por las grandes audiencias que tiene Eurovisión en este país, con una media de 2,7 millones de telespectadores desde que se empezó a retransmitir el festival en 1983.

Un año después, en 2016, la organización confirmó de nuevo la participación de Australia pero en esta ocasión tendría que clasificarse como el resto de países pasando por las semifinales. Debido al éxito que tuvieron estas dos participaciones, la UER decidió que Australia participaría en Eurovisión hasta 2023.

La mejor puntuación que ha conseguido Australia en Eurovisión fue precisamente en 2016 con la canción Sound of silence de Dami Im, logrando el segundo puesto en la tabla.

La propuesta de Australia en Eurovisión 2023

Este año, será la banda Voyager la que represente a Australia en Eurovisión. Lo harán con el tema Promise, una canción electrónica y metal con la que pretenden sorprender en Liverpool y llevarse a casa el micrófono de cristal.

Lo anunció el pasado 21 de febrero la televisión pública de dicho país (SBS). En esta ocasión, no ha sido por festival de preselección, sino que fue una decisión interna de la cadena.

Con este tema, buscarán su primera victoria en Eurovisión. La banda se presentó a Australia Decide en 2022 y quedaron segundos, aunque ganaron el voto del público. Ahora ha sido su oportunidad y habrá que ver si vuelven victoriosos.

El año pasado representó a Australia Sheldon Riley con una emotiva balada llamada Not the same y que quedó 15º al recibir 125 puntos.

La participación de Australia en Eurovisión siempre ha generado la misma pregunta, ya que no es un país europeo y se encuentra bastante lejos del mismo. Aun así, esta es la explicación sobre su paso por este certamen musical.