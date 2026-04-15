La Oreja de Van Gogh da una pista importante sobre el repertorio de su gira

La espera está llegando a su fin. La Oreja de Van Gogh comienza el 9 de mayo su nueva gira de conciertos, la más esperada de su carrera por la vuelta de Amaia Montero como vocalista. De momento, se sabe que Veintiuno y Paul Alone serán los primeros teloneros, pero ahora parece que la banda está desvelando nuevos detalles...

El grupo está haciendo una cuenta atrás diaria a través de sus historias de Instagram. En esas publicaciones, La Oreja de Van Gogh está incluyendo canciones como un posible guiño al repertorio de su gira. Así, una vez terminada la espera, la banda habría desvelado todas las composiciones del setlist.

¿Habrá canciones de la etapa de Leire Martínez?

De momento, entre los títulos compartidos se incluyen Perdóname, 20 de enero o El último vals. Y esta última canción es la que más expectación ha generado. Se trata de un tema incluido en el álbum A las cinco en el Astoria (2008), el primero del grupo tras la marcha de Amaia Montero y el ingreso de Leire Martínez.

Desde el anuncio de la gira, muchos fans se preguntaban si La Oreja de Van Gogh incluiría canciones de la etapa de Leire Martínez en el repertorio de la gira. De ser así, será la primera vez que Amaia Montero cante esos temas. Es probable que, efectivamente, los títulos de la cuenta atrás se correspondan con el setlist, pero de momento solo es una posibilidad.

A eso hay que sumar que LOVG dejó caer que podrían incluir en el repertorio Tan guapa, un bonus track del disco El planeta imaginario (2016) que Xabi San Martín habría escrito sobre Amaia Montero. Originalmente, la canción está interpretada por el propio Xabi con coros de Leire.

De momento, son pocas las canciones que están confirmadas para la gira. Según la nota de prensa sobre Tantas Cosas que Contar Tour 2026, La Oreja de Van Gogh volverá a tocar en directo Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero, todas de la etapa con Amaia.