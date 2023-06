Qué dice la letra de 'La Reina', la canción de Christina Aguilera que responde a 'El Rey' de José Alfredo

Si hay una canción mexicana conocida por todos, esa es El Rey de José Alfredo Jiménez. La ya clásica ranchera la han interpretado artistas de la talla de María Dolores Pradera, Luis Miguel, Maná o Andrés Calamaro y la ha reinterpretado Christina Aguilera. La cantante de origen ecuatoriano le dio la vuelta en mayo de 2022 cuando lanzó La Reina, otra ranchera que sirve como réplica femenina a la anterior.

La canción, que forma parte del disco La fuerza, su segunda trabajo en español, sirve de homenaje al letrista mexicano, autor de otros temas como En el último trago o Amanecí en tus brazos.

"Con La Reina respondo a este gran clásico enfatizando cómo un rey no sería rey sin su reina"

“Siempre rindo homenaje a los más grandes y Vicente Fernández es uno de ellos. Su canción El Rey habla de ser el rey y lo grande que es. Con La Reina respondo a este gran clásico enfatizando cómo un rey no sería rey sin su reina”, dijo Aguilera sobre la canción que incluye frases con claras referencias al tema anterior. Son las respuestas de La Reina a El Rey:

El Rey : Sé que tendrás que llorar ( (Llorar y llorar, llorar y llorar)

: Sé que tendrás que llorar ( (Llorar y llorar, llorar y llorar) La Reina: Y lloré, y lloré, y lloré

El Rey: Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste

Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste La Reina: Y juré, y juré, y juré / Que ningún hombre volverá a ponerme triste

El Rey: No tengo trono ni reina / Ni nadie que me comprenda / Pero sigo siendo el rey

No tengo trono ni reina / Ni nadie que me comprenda / Pero sigo siendo el rey La Reina: Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda / Aunque sigas siendo el rey / Te quedaste sin la reina

El Rey: Una piedra en el camino / Me enseñó que mi destino / Era rodar y rodar (rodar y rodar, rodar y rodar)

Una piedra en el camino / Me enseñó que mi destino / Era rodar y rodar (rodar y rodar, rodar y rodar) La Reina: Por eso vas a rodar (por eso vas a rodar) / Como aquella piedra en tu camino/ Por eso vas a rodar (por eso vas a rodar)

Qué dice la letra de 'La Reina', de Christina Aguilera

Dicen por ahí

Que el tiempo lo cura todo

Dicen que también

Con el alcohol se olvida todo

Pero dudo que tú puedas conseguir de algún modo

Olvidar mis besos

Que si los peso, valen más que el oro

Olvidar mis besos

Que si los peso, valen más que el oro

Y lloré, y lloré, y lloré

El día que tú te fuiste

Y juré, y juré, y juré

Que ningún hombre volverá a ponerme triste

Y aunque sigas siendo el rey y no haya nadie que te comprenda

Aunque sigas siendo el rey

Te quedaste sin la reina

¡Mujeres!

Ja, ja, ja

¿Dónde están mis reinas?

¡Eso!

Uh, ja, ja, ja

Sé que tú vives de placeres

Que te llueven las mujeres

Y caminas sin paraguas

No te importa a quién hieres

Yo sé que al final del día

Por las noches, tú me piensas

Eres más que un descarado

Un bandido y sinvergüenza

Por eso vas a rodar (por eso vas a rodar)

Como aquella piedra en tu camino

Por eso vas a rodar (por eso vas a rodar)

Pero no vas a encontrarme en tu destino

Lloré, y lloré, y lloré

El día que tú te fuiste

Y juré, y juré, y juré

Que ningún hombre volverá a ponerme triste

Y aunque sigas siendo el rey, y no haya nadie que te comprenda

Aunque sigas siendo el rey

Te quedaste sin la reina

Aunque sigas siendo el rey

No eres nadie sin la reina