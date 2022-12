Qué dice la letra de 'Señorita', la canción de Carlos Higes en Eurovisión Junior 2022

Señorita es la canción de España en Eurovisión Junior 2022. La defiende Carlos Higes, un joven cantante valenciano de 11 años que desde el principio se ha mostrado muy feliz con el tema.

"Lo que más me gusta es que es muy bailable, muy pegadiza, tiene palabras de España como Valencia e Ibiza, palabras en inglés… Yo creo que Europa entera va a bailar", dijo durante la presentación de la canción compuesta por el propio Carlos Higes junto a Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down.

La canción, de la que dice "se mete en la cabeza y no la puedes sacar", hace referencia en la letra a Ibiza y a Valencia, tierra natal de Carlos, y al sol y las playas de España. Además incluye partes en inglés, lo que la acerca al público que no sabe español. Su título, Señorita, es fácil de entender para el gran público gracias al reciente éxito de Shawn Mendes y Camila Cabello.

"La letra habla sobre la alegría de encontrarse con amigos, disfrutar de la música, el verano, y de todo lo bueno de la vida”, cuenta Michael James Down, uno de los autores de la letra, y hace mención al papel de la guitarra en esta canción. "Nos hace pensar en los días sin preocupaciones de un verano sin fin", señala.

Qué dice la letra de 'Señorita'

Llevo una imagen dentro de mí

Un verano donde todo es reír

Arena blanca llena de sol

Y en esa playa apareces tú

Bajo la luna llena de luz

Cuando se escucha un ritmo a tambor

Baila conmigo señorita

La música es infinita

Come on and give me tu sonrisa [Ven y dame tu sonrisa]

From Valencia to Ibiza [De Valencia a Ibiza]

I think of you de noche y dia [Pienso en ti de noche y de día]

We're gonna sing la melodía [Vamos a cantar la melodía]

Mi corazón te necesita

Qué bonita

Es la vi-vida

Baila conmigo señorita ia-ia-ia

Baila la-la-la-la

Todos juntos,

Tú conmigo y yo contigo

Baila conmigo señorita ia-ia-ia

Baila la-la-la-la

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo, señorita

A las estrellas voy a pedir

Un sueño donde quiero vivir

Toda la vida y no despertar

Es que en palabras no se decir

Lo que este ritmo me hace sentir

Un mundo nuevo para explorar

Baila conmigo señorita

La música es infinita

Come on and give me tu sonrisa

From Valencia to Ibiza

I think of you de noche y día

We gonna sing la melodía

Mi corazón te necesita

Qué bonita

Es la vi-vida

Baila conmigo señorita ia-ia-ia

Baila la-la-la-la

Todos juntos,

Tú conmigo y yo contigo

Baila conmigo señorita ia-ia-ia

Baila la-la-la-la

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita

Es un verano de amor

Porque para un soñador

No existen límites ni fronteras

Mañana siempre vendrá

Ahora no importa ná

Con este ritmo, fiesta, a bailar! Súbelo!

Baila, baila, baila, baila señorita (¡Sube, sube, súbelo!)

Baila, baila, baila, baila señorita

Baila conmigo señorita

La música es infinita

Come on and give me tu sonrisa

From Valencia to Ibiza

I think of you de noche y día

We gonna sing la melodía

Mi corazón te necesita

Qué bonita

Es la vida

Baila conmigo señorita ia-ia-ia

Baila la-la-la-la

Todos juntos, tú conmigo y yo contigo

Baila conmigo señorita ia-ia-ia

Baila la-la-la-la

Tú conmigo yo contigo

Baila conmigo, señorita

El baile y el videoclip de 'Señorita'

Carlos Higes participa en el festival junto a Juan Diego Álvarez, Mauro Cano, Adrián Millán y Felipe Martín, los cuatro bailarines que lo acompañan en la final de Ereván, Armenia. Juntos se encargan de seguir los pasos marcados por la coreógrafa Vicky Gómez, que ha trabajado junto a la directora vocal Natalia Calderón y la directora Marie-Sophie Kreissl.

"Me contaba que nunca ha bailado pero, nos hemos puesto a trabajar, y ha sido impresionante el rollo que lleva dentro y el carisma que tiene. Creo que va a hacer un papelazo en Eurovisión Junior", dijo Gómez sobre Higes durante la presentación del videoclip de Señorita, del que también es responsable.

Ella es la responsable de la coreografía que bailan Carlos Higes con cuatro bailarines y cuatro bailarinas. "La canción me transmite mucha energía, tiene una fusión entre lo urbano y lo latino, que me encanta. En el videoclip he sentido que teníamos que generar ese ambiente de fiesta y de celebración donde el baile es muy protagonista”, explicó sobre este trabajo del que se siente especialmente orgullosa

El vídeo de de Señorita, grabado en los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y en la ribera del río Turia, junto a las piezas de arte urbano más representativas de la ciudad, tiene un doble objetivo. Lo contó Pepo Alfaro, su director, en la representación: "Mostrar a Carlos pasándoselo bien, rodeado de amigos… con un momento de una batalla de baile entre chicos y chicas” y, a la vez, enseñar otra cara de Valencia a quienes lo vean.