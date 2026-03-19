Todos los cambios del 'LUX TOUR' tras el primer concierto de Rosalía en París

Este 18 de marzo Rosalía ha llegado a París con su LUX TOUR. La artista dará dos conciertos en la capital francesa, y ya en el primero ha introducido algunos cambios respecto a lo que mostró sobre el escenario en Lyon.

Y como no podía ser de otra manera, los fans de la catalana no han perdido ni un detalle de todo lo que la cantante ha introducido o ha quitado en cuanto al primer concierto de la gira. Repasamos los cambios:

Una ART CAM para el público

En su segundo concierto de la gira Rosalía ha incorporado un divertido entretenimiento: Una ART CAM. Mientras una pantalla del recinto proyectaba un personaje de una pintura clásica, la otra enfocaba a un espectador. Y algunos de lelos entraron rápidamente al juego e imitaron al personaje con el que lo comparaban.

Una forma distinta de cantar 'M8o Cristo Piange Diamanti'

Rosalía fue acusada por algunos de recurrir al playback en Mio Cristo Piange Diamanti en su concierto en Lyon, pues se trata de un aria en italiano muy exigente vocalmente. Y para dejar claro que canta el tema de principio a fin la artista ha cambiado su manera de entonarlo para que no haya dudas de que, efectivamente, no se le resiste ningún tono en directo.

Los fans han celebrado este cambio que deja clara su capacidad vocal. "Imagina ser TAN BUENA y que tu calidad vocal sea de un nivel tan impresionante que parezca que es playbacky tienes que hacer esto para que quede claro que no", comparte @javicasadox.

"Ella estaba TAN enfadada con las alegaciones de playback que hasta ha decidido subir la intensidad de la nota final", opina @reinaisgone.

No cantó 'La noche de anoche'

Rosalía presentó su setlist en Lyon, pero parece que la lista de canciones no será siempre la misma, o al menos eso ha pasado con su show en París. Y es que, ante la sorpresa de los fans, la artista no interpretó La noche de anoche esta vez, su colaboración con Bad Bunny. Y lo más curioso es que no sustituyó el tema por otro distinto.

Todavía se desconoce si estos cambios han llegado para quedarse en la gira, o en cada concierto la cantante irá experimentando con pequeñas diferencias de un show a otro.