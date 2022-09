Por qué Rihanna rechazó actuar en la Super Bowl de 2019: la NFL y el racismo

Te interesa Rihanna será la estrella de la Super Bowl 2023: la cantante actuará en el show del descanso

Rihanna será la encargada de ofrecer el show de medio tiempo de la Super Bowl de 2023. Después de seis años sin lanzar nueva música, Riri se subirá al escenario del espectáculo deportivo más visto de Estados Unidos.

Por fin parece que la de Barbados recupera su faceta como artista, ya que los últimos años ha estado dedicada a su emporio empresarial. Y el pasado mes de mayo llegaba al mundo su hija junto a Asap Rocky.

Lo que muchos no recuerdan que es que la cantante había rechazado actuar en el intermedio de la Super Bowl cuando se lo ofrecieron por primera vez. Fue en el año 2019.

Aunque actuar en el intermedio de la Super Bowl es el sueño de muchos artistas, Rihanna rechazó la primera invitación para actuar en este evento debido a la polémica de la NFL con el jugador Colin Kaepernick. Cabe destacar que NFL significa National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano.

"Ella no comparte la postura de la NFL", dijo en ese momento una fuente a Us Weekly. Por este motivo, fue Maroon 5 quien llevó a cabo la actuación musical de aquel año.

Un tiempo después, la propia artista confirmaba en Vogue que esta polémica fue el motivo por el que no actuó en la Super Bowl: "Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera".

¿Qué ocurrió con Colin Kaepernick?

Colin Kaepernick era un jugador negro de la NFL que en 2016 se arrodilló como protesta pacífica cuando sonaba el himno nacional de Estados Unidos.

Su intención era denunciar todos los casos de violencia policial y racista que se vivían -y se siguen viviendo- en el país.

"No voy a ponerme de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra y la gente de color. Para mí, esto es más importante que el fútbol americano y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado. Hay cadáveres en la calle y gente que se sale con la suya", explicó Colin Kaepernick a la NFL.

Estas declaraciones del jugador fueron muy criticadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en general por la directiva de la NFL, por lo que cuando se acabó su contrato se convirtió el jugador en agente libre, pero ningún equipo volvió a contratarle.

Kaepernick demandó a la NFL por mantenerle alejado debido a sus opiniones políticas, por lo que la empresa acordó pagar al jugador 10 millones de dólares en compensación.

Este jugador ha logrado inspirar múltiples protestas en favor de la igualdad racial sobre todo en eventos deportivos.

Después de 5 años sin jugar, parece que ya no está vetado y que mantendría negociaciones para entrar en los Riders.

Este regreso de Kaepernick a la acción puede ser uno de los motivos por los que Rihanna ha aceptado por fin actuar en el medio tiempo de la Super Bowl.