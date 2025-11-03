Qué se sabe de la gira de M-Clan para celebrar sus 30 años de trayectoria | GETTY

M-Clan quiere celebrar su señalado aniversario por todo lo alto, con una gira especial por escenarios de toda España en 2026.

El tiempo pasa volando, y si no que se lo digan a M-Clan. El grupo quiere celebrar su trayectoria por todo lo alto, y para ello va a hacer una gira de lo más especial.

La banda cumple 30 años de carrera llevando su rock and roll por bandera, y en 2026 se recorrerán diversos escenarios por toda España.

Así lo han anunciado por redes sociales: "Treinta años de música, carretera y mucho rock. En 2026 volvemos a los escenarios para celebrarlo con una gira especial. Repasaremos grandes canciones, compartiremos momentos y, sobre todo, haremos lo que mejor sabemos: darlo todo en directo. Muy pronto más detalles sobre fechas y entradas. No faltéis".

Se espera que en esta gira M-Clan sea un homenaje a su propia carrera, y como tal el grupo podría combinar sus grandes éxitos con canciones más esperadas por sus fans más acérrimos.

Las fechas de la gira de M-Clan en 2026

Tras dar esta esperada noticia, M-Clan parece que se hará de rogar para los nuevos detalles de la gira por su 30 aniversario. De momento se desconocen las ciudades y las fechas en las que el grupo actuará sobre el escenario.

Así lo indicaron ellos mismos al anunciar el tour de celebración: "Muy pronto más detalles sobre fechas y entradas".