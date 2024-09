Lo que se sabe sobre la posible colaboración entre Martin Urrutia y Juanjo Bona

Te interesa Los regresos musicales que esperamos en los próximos meses: del nuevo disco de Rosalía a la vuelta de Quevedo

Martin Urrutia y Juanjo Bona son dos jóvenes artistas que están comenzando en el mundo de la música y del entretenimiento tras su paso por Operación Triunfo 2023. Y lo cierto es que son dos de los concursantes que más ruido mediático están haciendo desde que abandonaron el programa.

Por un lado, Martin Urrutia demostró una gran versatilidad durante OT 2023 que le ha valido para formar parte del elenco de una de las próximas series de Atresplayer, Mariliendre. Se trata de una "fantasía musical" producida por Los Javis, dos directores a los que Martin admira profundamente. Así, el joven vasco empieza a posicionarse no solo como cantante, sino también como actor y bailarín.

Juanjo Bona, en cambio, viene de Magallón (Zaragoza) y su punto fuerte es la gran voz que demostró tener durante el programa. Su pasión por la música folclórica le llevó a estrenar una jota como su segundo sencillo, Mis tías. De hecho, el joven ha interpretado recientemente el himno de Aragón en el Gran Premio de MotoGP de Aragón.

Ambos forman una pareja heterogénea, pero eso no ha impedido que se hayan planteado lanzar una colaboración musical juntos. Y no sería la primera relación amorosa en hacerlo, ni mucho menos. Así lo demuestran las canciones de Evaluna y Camilo, Aitana y Sebastián Yatra, C. Tangana y Rosalía o Lola Índigo y Don Patricio, por poner cuatro ejemplos.

¿Pero qué han dicho exactamente ambos sobre su posible unión musical?

A finales de mayo de 2024, Martin y Juanjo acudieron al programa Tómatelo Menos en Serio de Chenoa, donde reconocieron que estaban pensando en componer algo juntos. "El otro día hablamos de hacer una canción juntos, una colaboración", revelaron a la presentadora de Operación Triunfo. Desde entonces... ¿Qué se sabe sobre ella?

Las palabras de Juanjo Bona

A mediados de julio, Juanjo estrenó su segundo sencillo. Durante la fase de promoción, varios periodistas le preguntaron sobre su posible colaboración con Martin. Y, aunque no confirmó nada, lo importante es que no lo desmintió.

"Nos lo hemos planteado, por supuesto que sí. Ahí lo dejo", afirmó a Raw Magazine. "No sé si pertenecerá al disco, pero ojalá salga, aunque sea un single individual", añadió, dejando caer que podrían componer algo juntos, pero interpretado solo por Juanjo. "No será balada, si hago algo con Martin será algo divertido", zanjó.

Por otro lado, en conversación con LaCajadMúsica TV, el de Magallón reveló que el momento para estrenar una canción junto a Martin sería ahora. ¿Pero cuándo, exactamente? "Evidentemente, si tengo que colaborar con algún compañero del programa lo haré con Martin. Y eso lo pensamos muchísimo. Creo que ahora es también el mejor momento para poder hacer algo juntos y no lo descartamos", explicó.

Respecto a la composición del tema, dijo: "Me gustaría que fuera cosa de los dos, con ayuda de gente, porque no somos compositores perfectos, pero ideas tiene que haber de los dos. Molaría currar con alguien guay que prefiera romper con todo eso".

Las palabras de Martin Urrutia

El último en pronunciarse al respecto ha sido el vasco, quien ha hablado sobre este tema durante la presentación de Mariliendre celebrada esta semana.

LaCajadMúsica TV ha vuelto a preguntar sobre la colaboración entre la pareja, pero esta vez a Martin. La periodista le ha planteado el tema sin mencionar directamente a Juanjo: "Mírame a los ojos. Hay una colaboración que todo el mundo espera. ¿Tik tak, o no tik tak?", ha planteado para conocer si llegará pronto o no llegará nunca.

Martin, por su parte, ha respondido de manera escueta y esquiva, pero no lo ha descartado. "Puede ser. Yo tengo muchas ganas de hacer música, y en algún momento llegará el momento", ha dicho.

Esto ha despertado numerosas especulaciones entre sus fans, quienes han llegado a afirmar que ya han grabado la canción y que lo único que falta es que graben el videoclip. De momento, habrá que seguir esperando.