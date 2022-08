Unidos en el amor y en la música: 10 parejas que han grabado canciones juntos

Te interesa 10 parejas de famosos que se han casado en Las Vegas

El amor siempre trae cosas buenas, o eso dicen, lo que está más que claro es que estos artistas dejaron su unión patente en el mundo de la música.

Evaluna y Camilo - 'Índigo'

En octubre de 2021, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry lanzaron el tema Índigo. Con el videoclip del tema, anunciaron que serían padres por primera vez. No es su primera colaboración: ya cantaron juntos en Macchu Pichu y Por Primera Vez.

Índigo fue el nombre elegido para llamar a su primera hija, de la que desconocían el sexo antes del parto. El nombre les parecía acorde tanto para niño como para niña, es decir, no tiene un género determinado. La bebé nació en su casa de Miami rodeada de su familia.

Duki y Emilia - 'Como si no importara'

Emilia Mernes conoció al rapero Duki en la grabación de la canción, era la primera vez que colaboraban juntos, y aunque mantuvieron en secreto su relación, todos los fans intuían que mantenían una noviazgo vista la química y la tensión sexual del videoclip.

Duki admitió estar enamorado de Emi, como la llama cariñosamente.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel - 'Quiero Volver'

El colombiano y la argentina tienen tres temas juntos: Quiero Volver, Oye y Cristina.

Comenzaron a salir en 2019 y terminaron un año después, en plena pandemia. Algunos medios especularon que Yatra habría engañado a Tini con Danna Paola pero él afirmó que el verdadero motivo de la separación fue la distancia: "Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas. Hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia".

Yatra afirma que sigue llevándose bien con Tini: "Yo con ella, la mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, toda la gente que conozca en su vida".

Greeicy y Mike Bahía - 'Esta noche'

Después de casi 10 años de relación, Greeicy Rendón y Mike Bahía se casarán muy pronto después de que él le pidiese matrimonio a ella durante un concierto de Alejandro Sanz. No solo cantan juntos en Esta Noche, también lo han hecho en Amantes, Amor, Tú y y y Si Tu Amor No Vuelve.

La pareja tuvo su primer hijo en abril de 2022. En aquel momento, Bahía publicaba una imagen en la que se veían las huellas de los pies del recién nacido, y aunque no reveló si se trataba de un niño o una niña, más tarde hemos podido saber que es un niño y se llama Kai. Es la debilidad de sus padres, a los que se les cae la baba con el pequeño.

Beyoncé y Jay Z - 'Crazy in love'

Era 2033. Beyoncé no lo sabía pero Crazy in Love iba a ser el mayor éxito de su carrera y Jay Z terminaría convirtiéndose en su marido unos años más tarde. Se casaron en 2008 y tienen tres hijos: Blue Ivy y los mellizos Sir y Rumi Carter.

El tema se construyó de una manera natural y espontánea. En menos de dos horas, el productor Harrison había terminado los versos de la canción. Beyoncé, que intuyó que era una buena idea, se inspiró y en esa misma tarde inventó el coro "I'm looking so crazy right now", además de improvisar el mundialmente conocido "Oh oh, oh oh, oh oh, oh no no". Durante la madrugada, Jay-Z llegó al estudio y añadió un rap que no le llevó más de diez minutos. El resto es historia.

Después de conocerse la infidelidad del rapero a Quenn B -sobre la que ella canta en Lemonade- la pareja editó el álbum Everything is love y ofrecieron más de treinta conciertos por todo el mundo en un espectáculo conjunto llamado 'OTR II Tour', incluyendo el Estadi Olímpic de Barcelona.

Karol G y Annuel AA - 'Secreto', 'Bebecita' y 'Culpable'

El 17 de noviembre de 2018 en los Latin Grammy se confirmó que tenían una relación. El beso que se dieron en medio de la gala no dejó lugar a dudas.

Primero trabajaron juntos en el sencillo Culpable y luego en Secreto y Bebecita. Después del confinamiento, la relación se enfrió. Algunos aseguran que él no habría superado la ruptura y especulan que su relación con Yailín es solamente una apariencia para no mostrar el dolor que le causó el final de la relación.

Adrián Roma y Ana Fernández - 'Marzo en febrero'

El tema fue lanzado por la banda Marlon con la colaboración de la novia del líder, Ana Fernández. El tema, según contaron, trata sobre el amor infinito que pese a las adversidades no acaba.

Marzo en febrero demuestra la conexión y complicidad que sienten entre ambos, el amor fluye en su relación desde 2016.

Gonzalo Hermida y Julia Medina - '13.500 pulsaciones'

Los artistas son dos talentos emergentes en el mundo de la música. En la canción se palpa el amor y la complicidad que sienten el uno por el otro, pese a la discreción con la que llevan su vida privada. Hermida fue uno de los candidatos durante el Benidorm Fest.

C. Tangana y Rosalía - 'Llámame más tarde' y 'Antes de Morirme'

C. Tangana y Rosalía se conocieron en 2016 gracias a un amigo en común, el rapero y productor Dano. C. Tangana había descubierto a Rosalía a través de las redes sociales, quedó muy sorprendido con su voz y quiso trabajar con ella. De esta manera grabaron su primera colaboración, Llámame más tarde, y repitieron con Antes que morirme, producida por Alizzz. En esta última canción la pareja ya había iniciado su relación y era habitual verlos juntos a través de redes sociales.

Estuvieron juntos dos años. El nombre del ex de Agorazein aparece en algunos de los créditos de El Mal Querer.

Lola Índigo y Don Patricio - 'Lola Bunny'

A finales de julio de 2021, aparece en el mercado la colaboración más esperada del momento. Lola Índigo lanzó su segundo álbum en el que se incluía la canción Lola Bunny que interpretaría junto al cantante canario Don Patricio. Esta canción se convertiría rápidamente en el hit del verano pasado.

Ambos cantantes, aunque son muy discretos en su vida personal, mantuvieron una relación hasta finales de 2019 pero siempre han mostrado en sus redes sociales el buen rollo que hay entre ellos.