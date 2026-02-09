Qué significa La Casita de Bad Bunny, el escenario de los conciertos de su gira 'Debí Tirar Más Fotos'

Durante su residencia de conciertos en Puerto Rico No me quiero ir de aquíy los primeros conciertos de Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny ha estado utilizando un elemento escénico que se ha convertido en todo un símbolo: La Casita.

Este espacio sirve al cantante de La Mudanza como escenario secundario, un espacio en el que además se reúnen y bailan artistas famosos como Penélope Cruz y Belinda durante la residencia o, más recientemente, las actrices Yalitza Aparicio y Salma Hayek en los conciertos de México.

Ahora, a las puertas de su actuación en el descanso de la Super Bowl, muchos se preguntan si incluirá este elemento en su show o si apostará por una escenografía diferente que el público no haya visto antes.

Sea como fuere, La Casita seguirá presente en sus conciertos llenando de significado cada show. Descubre a continuación la historia de este espacio y por qué es tan relevante para la identidad latina.

Qué es exactamente La Casita de Bad Bunny

La Casita de Bad Bunny es una réplica de una casa típica puertorriqueña que combina el rosa con el amarillo, potenciando aún más ese espíritu identitario que se respira siempre en sus conciertos.

El objetivo de incluir este escenario en sus shows es crear un espacio cercano e íntimo, para muchos también cotidiano, que contraste con la magnitud del escenario.

En este espacio más cercano con su público, Bad Bunny interpreta versiones acústicas de sus temas, comparte momentos únicos con sus fans y se reúne con invitados especiales.

Qué significa La Casita de Bad Bunny

La finalidad principal de La Casita, al igual que el resto de la escenografía de sus shows, es transmitir y enaltecer los elementos identitarios del país natal de Bad Bunny: Puerto Rico.

Asimismo, este espacio sirve de puente de conexión con el público internacional del cantante, promocionando así la cultura no solo mediante la música y el baile, sino mediante todo el apartado visual.

Por qué ha sido polémica La Casita de Bad Bunny

La primera vez que pudimos ver La Casita fue en los conciertos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. La idea de incluirla en los shows del Choli (Coliseo de Puerto Rico) era transmitir la nostalgia y el orgullo que siente por la identidad puertorriqueña.

Su diseñadora es Mayna Magruder Ortiz y Rafael Pérez Rodríguez se encargó de ejecutarla. El diseño es una imitación de una vivienda real de Humacao (Puerto Rico), la cual aparece en el cortometraje DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Tras su primera aparición y el cariño que la audiencia le cogió a La Casita, Bad Bunny decidió añadirla en los conciertos de su gira, reafirmando su valor como elemento de la identidad boricua y que está dejando su huella incluso en escenarios internacionales.

No obstante, La Casita también se ha enfrentado a una polémica, debido a una demanda presentada por el propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, que dijo que solo autorizó la réplica de La Casita para el corto, pero no que se usase en los conciertos.

¿Quién puede entrar en La Casita?

La denuncia de Román Carrasco Delgado no es la única polémica en la que se ha visto envuelta La Casita de Bad Bunny. También ha habido muchas quejas por quiénes entran a este espacio, pues solo pueden disfrutar de esta experiencia las personas que tengan entradas VIP, quienes siempre le han dado una cierta pereza al cantante.

"Creo que lo más que me da cosa son los VIPS", contó en una entrevista en Billboard. "Siempre es como que es raro y el faranduleo. ¿Cómo yo puedo convertir ese faranduleo en algo divertido, en algo interactivo, en algo cool? Y yo dije, pues el VIP va a ser el Stage B, que va a ser La Casita del disco, la casita de Jacobo, la casita del cortometraje, con su cocina, con su sofá, con todo", añadió. "Va a ser este party de marquesina. La gente va a estar allí, va a ser como parte del show, van a disfrutar, voy a compartir con ellos".

No queda ahí el conflicto. En los conciertos de México también hubo una gran polémica, pues La Casita se había situado en una zona en la que las entradas eran más baratas.