Qué significa 'Oral', el nombre de la canción de Rosalía y Björk

Ya sabemos cómo se llama. No se sabe fecha de lanzamiento, pero es cuestión de días. La colaboración de Björk y Rosalía es inminente y las entrevistas de la intérprete de Army Of Me hablando del nuevo tema van in crescendo.

En una conversación con el medio islandés Vísir, la cantante ha revelado más detalles sobre su nueva canción con la estrella catalana, anunciada a principios de octubre. Björk compuso y grabó la pieza que ahora recupera hace 20 años, con influencias directas del dancehall de Jamaica.

En marzo de este año, la artista intentaba encontrar la canción nuevamente pero no recordaba cómo se llamaba. "He trabajado con la misma persona y compañía discográfica desde que era niña, y la compañía siempre guarda copias originales de todas las canciones que se escriben. Seguí pidiéndole que intentara encontrar la canción, pero no pudieron encontrarla a pesar de buscar en la parte trasera del almacén, porque no podía decirles cómo se llamaba", revelaba al medio la cantante.

Hasta que, al fin, lo recordó. "Fue asquerosamente divertido. Estaba en Australia y encendí la CNN, que normalmente nunca enciendo. Luego hubo un escándalo en Estados Unidos de que un aristocrático había conocido a una prostituta o algo así, y el titular que apareció de alguna manera fue como: "¿Fue solo oral o fue completo?", relata.

"De repente, me di cuenta: ¡sí, la canción se llama Oral! Me llevó veinte años", contaba Björk entre risas. "Se lo envié al agente, que luego encontró la canción y me sentí muy feliz".

Después de aquella alegría, Björk volvió a casa y vio el desastre de los manatíes. "He estado observando esto a lo largo de los años, pero esta primavera fue como si hubiera subido a otro nivel cuando todos estos informes comenzaron a aparecer y el problema se volvió aún más claro. Entonces decidí que donaría la canción a la lucha", cuenta. La dupla artística donará los beneficios de la canción a activistas que se oponen a la cría industrial de salmón en Islandia.

Pero la canción en sí no era una protesta. "No es una canción activista, es una canción de amor", ha aclarado la islandesa en su charla con The Guardian. "[Somos] canarios en la mina de carbón" de las emergencias medioambientales, porque su trabajo es ser sensibles.

Dos décadas después, la cantante pensó en cómo quería lanzarla. "No tenía sentido publicarlo tal como estaba, tenía que ser en alguna conversación con el presente". La idea de que Rosalía cantara lo que ella canta le pareció la fórmula idónea de crear una entrada al presente, de convertir el dancehall en pop contemporáneo y acceder así al público más amplio posible. Así, la autora de Motomami ha reversionado la canción para traerla al pop contemporáneo, con la producción de Sega Bodega.

"Además, tiene casi la misma edad que cuando yo compuse la canción. Hay más de veinte años entre nosotras", puntualizaba sobre la elección de la catalana para el proyecto. "Ambas hablamos de oral, de querer besar a alguien, y es un poco como una máquina del tiempo. Tengo treinta y tantos cuando canto esto y ella también. Desde un punto de vista musical, tiene mucho sentido".

