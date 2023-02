¿Quién es Álvaro Soler? Conoce al cantante de 'Candela', el grupo en el que empezó y su novia alemana

Álvaro Soler es uno de esos artistas españoles que no necesita presentación. Temas como Sofía, Candela o Bajo el mismo sol son popularmente conocidos y cantados, sin embargo, su carrera va mucho más allá de esto.

El último paso que ha dado el catalán es sumarse al Benidorm Fest 2023 junto a Miguel Poveda y Gloria Trevi. De esta forma, sale al escenario una vez los ocho candidatos hayan actuado y nos sorprende con su show.

Aunque más allá de su carrera en solitario, Álvaro cuenta con una larga experiencia musical y también televisiva.

Álvaro Soler y el grupo Urban Lights que formó con su hermano

A pesar de que muchos creen que su comienzo en la música fue en 2015 gracias a la canción Bajo el mismo sol que lanzó con Jennifer Lopez, el artista empezó un poco antes.

En 2010 fundó junto a su hermano, Gregory Tauchert Soler, y un grupo de amigos el grupo Urban Lights, con un estilo difícil de clasificar que mezclaba el pop británico, electrónico y el indie.

La aventura de la banda duró hasta 2014, y un año antes se presentaron al talent show ¡Tú sí que vales! con el propósito de darse a conocer.

En la actuación que catapultó al grupo a la final, Álvaro tocaba el teclado. Su hermano era el vocalista principal pero el cantante se marcó un rap que dejó a todos impresionados.

La faceta de escritor de Álvaro Soler

Álvaro Soler no solo ha triunfado como cantante, sino que también ha decidido probar suerte en el mundo de la escritura. En marzo de 2022, publicó el libro Bajo el mismo sol: La música y yo, en el que reflexiona sobre propias vivencias, así como habla de la importancia de la sostenibilidad para cuidar el planeta.

"Nunca habría pensado que escribiría un libro con 30 años. ¿No se hace esto normalmente al final de una larga y exitosa carrera? Todo esto sigue siendo nuevo para mí. Pero en algún momento, conversando con distintas personas, me llamó la atención que mi historia personal no parece ser del todo normal, aunque a mí me lo parezca", reveló en varias entrevistas.

Todos los idiomas que habla Álvaro Soler

El artista llama la atención por su capacidad para los idiomas. Álvaro Soler es un auténtico políglota: habla sietes idiomas. Se maneja en castellano, catalán, inglés, alemán, italiano, francés y japonés.

¿Cómo es posible que hable tantos idiomas siendo tan joven? La cuestión es que es hijo de padre alemán y madre belga​-española. Esto le llevó a que durante su infancia, a pesar de vivir sus primeros 10 años en Barcelona, aprendiese en casa alemán, castellano y catalán.

Con 10 años se trasladó a Tokio por motivos laborales de su familia y eso hizo que hasta los 17 estuviese residiendo en Japón, y por tanto aprendió japonés. Soler afirma que haber vivido en tantos países ha sido muy bueno para su desarrollo y crecimiento personal.

La novia alemana de Álvaro Soler

Álvaro mantuvo hasta marzo de 2021 una relación con la cantautora Sofía Ellar y desde este momento no se había hecho público que tuviera un interés romántico en una pareja nueva.

Anunciaron la ruptura a través de Instagram, con un post en el que explicaron: "En estos tiempos tan surrealistas queríamos comunicaros que nuestras vidas van a seguir por caminos diferentes. Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros".

Desde este momento, no se conocía si había conocido a alguien especial. En junio de 2022 acudió al Greentech Festival de Berlín acompañado de Melanie Kroll, aunque no dejaron claro si estaban juntos o no. Fue en julio de 2022 cuando compartieron un post besándose y revelando que sí estaban juntos.

La pareja vive en Berlín, donde Soler se instaló hace un tiempo, aunque también son frecuentes sus viajes a Barcelona. Ambos son bastante detallistas en redes sociales y no tienen problemas en compartir los planes que hacen, así que ya sabemos que les encantan las actividades que tengan que ver con el mar.

Álvaro Soler ha podido consolidar su carrera tanto en España como Alemania. En ambos países se ha convertido en un maestro de la música, así que es normal que pase tanto tiempo en estos lugares.