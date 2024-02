st Pedro, el candidato del Benidorm Fest que perdió intencionadamente 'La Voz' y se atreve con un bolero

"Nos quisimos, también nos hicimos daño / Los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidados / Porque somos dos extraños", dice la letra de Dos extraños, la especial propuesta de st. Pedro para el Benidorm Fest 2024. Con ella, el músico canario de 27 años canta al desamor al ritmo de un delicado bolero, al que acompaña un cuarteto de cuerda, que ha despertado la curiosidad de los eurofans al tratarse de una candidatura distinta entre tanta canción bailable y de sonido urbano.

"A mí me dijo Juanes una vez que hay canciones que están flotando en el aire y, si tienes suerte, las bajas y las escribes tú. Pues esta es una de ellas”, revelaba Pedro Hernández —nombre de st Pedro— en una entrevista sobre el tema con el que pretende convertirse en representante español en Eurovisión 2024 y que, a lo largo de estas semanas, se ha situado como una de las candidaturas favoritas del público.

Dos extraños formará parte de su próximo disco, que lanzará a lo largo de los próximos meses, y en el que lleva trabajando desde enero de 2023. Lo presentó al Benidorm Fest por un presentimiento: "Típica intuición, típico ruidito en la barriga, y dije ‘¿y si?’. Y aquí estamos”.

Con esta canción espera llegar a Malmö, sede del festival de Eurovisión, y participar en “el concurso de música más importante del mundo”, asegura el tinerfeño de 27 años que compara el certamen con los Juegos Olímpicos para un deportista.

De Tenerife a Miami pasando por 'La Voz'

Músico de vocación —comenzó con cuatro años a tocar— y de formación —estudió Percusión Clásica en el conservatorio—, st Pedro se dio a conocer, como la mayoría de sus ‘rivales’ en un show talent de televisión, en La Voz. Fue el alumno aventajado de Juanes y llegó hasta la final. Ahí se cruzó con Rebeca León —una de las representantes más reputadas de nuestro país, que ha sido mánager de Rosalía, Ozuna o Annita—, que le recomendó perder pues ella tenía otros planes para él.

"Por contrato, el que ganaba La Voz tenía que firmar con Universal sí o sí y hacer un álbum con ellos. Y eso no era lo que Rebeca quería para mí, ni lo que yo quería para mí”, explicó el cantante de R&B, estilo con el que se ha identificado desde sus inicios.

Fue entonces cuando puso rumbo a Miami para comenzar a trabajar en una carrera con más proyección internacional, apoyado por los actuales maestros de la música latina. En 2019 lanzó su primer singleBody, producida por Alizz, referente de la industria en nuestro país y fuera de ella. Después llegaron sus hits Phone Sex —más de 700.000 reproducciones en Spotify—, Malapami —cerca de 1.200.000 de escuchas en Spotify—, su EP navideño st. Pedro’s Christmas Special y sus colaboraciones con Luar La L en Ven y Paula Cendejas en Promesa.

Después de cuatro años en Miami, Pedro Hernández ha regresado a Tenerife dispuesto a continuar su carrera, trabajando de manera incansable en su nuevo disco, con el que se sumerge en los ritmos latinos más tradicionales, que forman parte de la cultura musical de las islas. Como el bolero con el que quiere participar en Eurovisión y con el que pretende reunir alrededor de su melodía a abuelos, padres y nietos.

“Creo que ya di con mi identidad. Me siento muy cómodo en los géneros latinoamericanos clásicos, que al final son la esencia de Canarias. Soy más canario que el gofio y me va a costar sacarme del maguismo canario de Tejina —pueblo en el que nació—, que me encanta”, confesaba sobre sus influencias musicales.

Es la primera vez que una canción de este género musical es candidata al Benidorm Fest y, si ganase, también en Eurovisión, por lo que ha llamado más la atención. “No me siento presionado. Cero. Siento un montón de cariño. A todo lo que hago le pongo el alma, o sea que yo me voy a sentir orgulloso de lo que haga. Me lo quiero disfrutar, quiero darlo todo y que se sientan orgullosos”.