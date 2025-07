Quién es Ravyn Lenae, la nueva revelación del pop anglosajón

De las aulas de música de Chicago a los escenarios de todo el mundo.

Ravyn Lenae se ha convertido en una de las promesas más destacadas del pop y el R&B. Su último y gran logro es el hit Love Me Not, una joya neo soul con tintes de pop y funk que la ha colocado en las listas globales y ya la consolida como un rostro imprescindible en la nueva escena. Puede que su nombre no te suene si vives en España, pero en el mercado anglosajón ya ha dejado claro que su talento no es solo pasajero. De hecho, fue telonera de Sabrina Carpenter en la gira Short n’ Sweet durante su periplo por Estados Unidos.

Primeros pasos e influencias

A sus 35 años, Ravyn Lenae (Chicago, 1999) puede presumir de un recorrido que muchos artistas tardan años en construir. Hija de un pastor y una madre panameña, creció rodeada de gospel, jazz y R&B, influencias que ahora se funden con sus sonidos, a medio camino entre lo sensual y lo experimental.

Estudió en la escuela de música de Chicago y allí forjó una personalidad que mezcla el misterio y la elegancia. "Me explotó la cabeza de tantas ganas que tenía de aprender música… Era como una doble vida: por un lado, aprendiendo música clásica en la escuela, y por otro, sumergiéndome en la escena de mi ciudad, donde el jazz, el rap, el soul y más se mezclaban unos con otros", contó en una entrevista con The Fader. Tuvo claro lo que quería desde muy pequeña. Todavía estaba en secundaria cuando gastó 300 dólares de sus ahorros en una sesión de estudio para grabar lo que terminó siendo su primer single, Greetings, totalmente autoeditado.

La joven aterrizó en la escena musical en la segunda mitad de la década de 2010 con una serie de tres EPs que exploraban estilos que iban desde el house hasta el synth-funk, destacando en 2018 con su EP CRUSH, impulsado por la popularidad de su sencillo principal, Sticky. Después llegó su primer álbum al completo, HYPNOS (2022), pero donde ha dado en el clavo es con BIRDS EYE, su segundo disco de estudio, que la ha puesto en el punto de mira del mainstream un año después de su estreno. Producido por Dahi —mano derecha de Kendrick Lamar—, esta colección de canciones que exploran el funk, el pop y el neo soul incluye colaboraciones con Childish Gambino o Ty Dolla $ign.

En él se encuentra la citada Love Me Not, el gran hit viral que se popularizó en Tiktok, plataforma donde acumula cerca de medio millón de seguidores. Ella misma creó la tendencia de utilizar su canción como banda sonora para ayudar a sanar corazones rotos y el público abrazó esa cercanía y naturalidad. "Esta canción es para las chicas de contacto cero", decía sobre un vídeo.

En su primer contacto con el tema supo que cambiaría el rumbo de su carrera. "Era una de las primeras canciones en las que aterrizamos para Bird’s Eye. Recuerdo cuando Dahi me puso el ritmo; sentí que no había escuchado nada igual en mucho tiempo", explicaba en una charla para Vinyl Me. Y así fue. La cantante entró en el puesto 70 en la lista Hot 100 Bilboard después de diez años en la música. El cantautor británico Rex Orange County se unió para el remix en octubre del 2024 y le dio una nueva vida a la canción.

Su colaboración con un artista español: rusowsky

Además, Ravyn Lenae ha empezado a estrechar lazos con la escena musical española gracias a su reciente colaboración con Rusowsky, uno de los artistas más destacados del pop alternativo nacional. Juntos han lanzado pink + pink, un tema incluido en el último álbum del madrileño, DAISY (2025), donde la voz cálida y etérea de Lenae encaja a la perfección en el universo íntimo y experimental de Rusowsky.

La canción, que fusiona R&B, electrónica y melancolía pop, demuestra la versatilidad de Lenae, que no solo sigue expandiendo su sonido más allá del mercado anglosajón, sino que empieza a ganar terreno en España, donde su música, poco a poco, empieza a dejar huella.