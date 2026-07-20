Quiénes son Tony Grox y Lucycalys, los artistas que celebran la victoria de España en el Mundial de fútbol

Tony Grox y Lucycalys es uno de los dúos que celebra la victoria de La Roja en el Mundial desde el escenario de la plaza Cibeles en Madrid. Te contamos todos los detalles sobre los artistas.

La selección española aterriza en Madrid tras ganar el segundo Mundial de fútbol. Y qué mejor manera de celebrarlo que con una Plaza de Cibeles repleta de aficionados y la mejor música sobre el escenario.

Este lunes 20 de julio los campeones de De la Fuente lo darán todo en un día inolvidable tras imponerse en la competición más importante del fútbol. Y a ellos lo acompañarán los artistas Arde Bogotá, Ana Mena, Aitana, Lola Índigo, Tony Grox y Lucycalys, Barce, Viva Suecia, Álex Martini y DJ Pawly como grandes invitados para caldear el ambiente.

¿Y quiénes son Tony Grox y Lucycalys? Te contamos todo sobre este dúo que también obtuvo una significativa victoria este 2026.

Su experiencia en el Benidorm Fest

T AMARÉ fue la canción ganadora del Benidorm Fest 2026. El tema de Tony Grox & LUCYCALYS se llevó la victoria en esta quinta edición del certamen, lo que se traduce en un premio físico —la Sirenita de Oro— y otro en metálico —150.000 euros—.

La canción, que también se llevó el premio Televisa Univisión, fue la favorita del público en el televoto y voto por app, la segunda para el jurado profesional y la cuarta para el demoscópico, sumando un total de 166 puntos. Son 22 más que la segunda clasificada, ASHA con la canción Turista, y 26 más que Rosalinda Galán, tercera con Matadora.

La historia de Tony Grox & LUCYCALYS como dúo empezó en el rodaje de un videoclip. Miguel Cintas, la pareja de LUCYCALYS, los presentó cuando estaba trabajando como director del vídeo de una de las canciones del disco La Juerga que actualmente prepara Tony Grox.

Los dos artistas gaditanos conectaron gracias a su pasión por el flamenco, género que trabajan ambos, aunque desde distintas perspectivas, y rápidamente decidieron entrar juntos en el estudio, donde finalmente tomaron la decisión de presentarse al Benidorm Fest 2026.

"Me llamó un día y me dijo: 'Tengo esto y me gustaría hacerlo contigo', y yo evidentemente dije que sí", contó LUCYCALYS en una entrevista. A los dos días grabaron la canción y la presentaron al certamen el mismo día que se cerraba el plazo.

Quién es Tony Grox y cuáles son sus anteriores trabajos

Tony Grox, nombre artístico de Antonio Ramírez, es un DJ, productor y compositor de 32 años que fusiona el flamenco con la electrónica, el pop contemporáneo y la música urbana.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Kiki Morente, Lachispa, Salma, José Rey, Jedet, Jay Vázquez y Michelle Maciel, gracias al que fue nominado al Latin Grammy en 2025 por colaborar con él en la canción Buchi Fina de su álbum Trastornado, candidato a Mejor álbum de música contemporánea mexicana.

Actualmente está trabajando en el disco La Juerga, que mezcla la música electrónica con flamenco y en el que invita a artistas relacionados con este género, y también en el primer EP de su compañera, en el que están en fase inicial preparando las canciones.

Quién es LUCYCALYS

La trayectoria de LUCYCALYS, nombre artístico de Lucía Sánchez Manzorro, es más breve. La gaditana de 25 años empezó en la música en 2024 y desde entonces ha grabado tres canciones: ÁPEIRON, GALA y piel de bronze.

También en 2024 fue finalista europea del Tour Music Fest en la categoría de Cantantes y grupos, donde llegó a la final interpretando la versión de Rosalía de Catalina. En 2025, participó en la Gala de Andalucía de Acutel, ofreció su primer concierto en acústico y actuó en el Concert Music Festival.

Actualmente, continúa con su formación dentro del teatro musical, donde creció como artista siendo miembro del coro del conservatorio de Chiclana, haciendo flamenco y el pop, y trabaja en su primer EP de la mano de su compañero, con quien ya lanzó la canción piel de bronze en septiembre de 2025.